Egymás ellen játszhatnak a volt SZEOL-játékosok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Leindler Domonkos, Beretka Péter és Pócs Tamás marad Szegeden, és a megyei I. osztályú SZVSE-­ben folytatják karrierjüket. Szintén a honi labdarúgás me­­gyei szintjében játszik a továbbiakban a Tisza partját fél év után elhagyó támadó, Kalmár Ferenc, aki párjával családalapítás előtt áll, így hosszú távon gondolkozva otthonához közel keresett csapatot.



Az Ózdra távozó Gál Szabolcshoz és Lévai Norberthez csat­­lakozott a középpályás Kozics Barnabás is, így az SZVSE-­hez hasonlóan az NB III Keleti csoportjában szereplő együttesnél is korábbi szegedi trió szerepel majd az új idényben. A Gyöngyös–Ózd mérkőzésen pedig egykori csapattársak csaphatnak össze a harmadosztályban, ugyanis a gyöngyösieknél folytatja a kék-feketék korábbi csapatkapitánya, Ondrejó Tamás.



A Közép csoportban sem lesz hiány a SZEOL SC-s érdekeltségű párharcokból, ugyanis újabb egyesületek csaptak le egy tavasszal még a szegedi klubban szereplő játékosra. Az előző idény ezüstérmesénél, a Szentlőrincnél folytatja Forró Attila, míg a Fejér megyei Iváncsa kapuját őrizheti az új idényben Prokop Rostislav. Gajda Márkó visszatérhet a Budapest Honvéd II.-höz, és ahogy arról lapunk is beszámolt, a megyei I. osztályban szereplő Makónál vezetőedzői feladatokat vállaló Siha Zsolt segítője lesz Buzási Péter, aki a pályán is igyekszik új csapata segítségére lenni.