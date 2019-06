Érmes uszonyosok és pingpongosok, ezüstérmes a PICK U12-es csapata

Az éremhalmozó szegedi búvárúszók. FOTÓ: MURÉNA

A tavaszi szezon utolsó megmérettetése a kelet-magyarországi újonc és serdülő területi ranglistaverseny volt a szegedi utánpótláskorú pingpongosok számára, amelyet az Ormai Csarnokban rendeztek meg Budapesten. Nagyszerűen szerepeltek, hiszen két arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel gazdagodott az ATSK-éremkollekció.Eredmények, U-11 lányok: 1. Erdélyi Blanka, 2. Szögi Szonja. U-11 fiúk: 5–8. Kókai Szabolcs. U-13 lányok: 2. Erdélyi Blanka, 5–8. Hangai Flóra. U-13 fiúk: 3. Kókai Ákos, 5–8. Kasa Zsombor. Serdülő lányok: 2. Pelyva Boglárka, 3. Sztanó Krisztina, 5–8. Hangai Flóra. Serdülő leány páros: 1. Pelyva Boglárka, Sztanó Krisztina, 2. Szosznyák Emma, Hangai Flóra.A versenyzőket Bárkányi Gabriella, Bácsi Bernát, Márki Ernő, Simon Viktor edzői teamje segítette a versenyen.Gyöngyösön rendezték az uszo­nyosúszók diákolimpiáját, ame­lyen a szegedi búvárúszó diákok is rajthoz álltak. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzői kisebb létszámmal, de ismét sikeresen képviselték iskolájukat, szereztek érmeket és értek el kitűnő helyezéseket.A szegedi tanulók eredményei (1–10.), 50 m búvár: 2. Varga Jázmin V. k.cs. (Eötvös József Gimnázium); 4. Varga Réka V. k.cs. (Dugonics András Piarista Gimnázium); 5. Goll Kata VI. k.cs. (Tömörkény István Gimnázium); 7. Márton Balázs IV. k.cs. (Madách Imre Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.). 50 m felszíni úszás: 9. Sztancsik Mária III. k.cs. (Szegedi Fekete István Ált. Isk.). 100 m uszo­nyos gyors: 3. Varga Jázmin; 4. Varga Réka, Goll Kata; 9. Bagaméri Kamilla III. k.cs.(Béke Utcai Ált. Isk.). 100 m felszíni úszás: 1. Varga Jázmin; 3. Varga Réka; 4. Goll Kata, Sztancsik Mária; 7. Márton Balázs, 8. Süveg Merse VI. k.cs.(Kiszombori Dózsa György Ált. Isk.). 200 ­m­ uszonyos gyors: 2. Goll Kata; 3. Varga Réka; 4. Varga Jázmin; 6. Süveg Merse, 9. Sztancsik Mária.Június második hétvégéjén a PICK Szeged U12-es csapata a Békés-kupán szerepelt Békésen, ahol Juhászné Miklós Melinda tanítványai a második helyen végeztek. A legjobb játékosnak Kis Bendegúzt választották meg.Eredmények: Balmazújvárosi KK–PICK Szeged 17–22 (5–9), Tiszaföldvár VSE–PICK Szeged 15–32 (11–30), PICK Szeged–Békés-Drén KC I. 19–21 (7–10)Juhászné Miklós Melinda, a PICK Szeged edzője: – Gratulálok a csapatnak a második helyezéshez. Egy kis szerencsével elkaphattuk volna a házigazdát is. Köszönöm a játékosaimnak a felkészülés során mutatott hozzáállásukat. Jó pihenést és feltöltődést kívánok mindenkinek a nyárra.A PICK Szeged tagjai: Babinszki Ádám, Balog Csanád Attila, Csamangó Bálint, Hegyes Máté, Szabó Hunor Zalán, Kis Bendegúz Gyula, Koczkás András Bálint, Kószó Lázár, Martonosi Máté, Monoki Balázs, Nagy Szabolcs, Nagy-György Csanád, Papp Botond Bendegúz, Sümegi Botond Gábor, Szendrei Bence, Császár Mátyás, Ferwagner Csaba Áron, Hegyes Máté, Kakuk Dávid. Edzők: Juhászné Miklós Melinda, Bucsányi Ibolya.Az elmúlt hétvégén rendezte meg a Vásárhelyi Kosársuli a „CB Basket" projekt utolsó hazai rendezvényét. A szabadkai Spartak Ifjúsági Kosárlabda Klubbal közösen rendezett „Határ-menti kosárlabda játékok" nevet viselő uniós együttműködés újabb állomása is kiválóan sikerült. Hasznos, tanulságos és emlékezetes mérkőzéseken vannak túl a csapatok. Ezúttal a 2005-ös és 2006-os korosztályok mérték össze erejüket a két és fél napos program csaknem 20 mérkőzésén.A házigazda Kosársuli és a szabadkaiak mindkét korosztályban neveztek. A nagyobbaknál a vajdasági KK Vrbas és az Újpest MT, a kisebbeknél a Szedeák és a KOS 88 Novi Sad voltak az ellenfelek a Hódtói Sportcsarnokban. Most először lányok is részt vettek a rendezvényen: a HSA Vásárhely 3 csapata, a Szabadka, a Szeged KE és a romániai Nagyszalonta játszott pénteken és szombaton az SZTE Mezőgazdasági Karának Petőfi utcai tornatermében.A csapatok sikeresen legyőzték a nagy meleget és a bajnokság végi fáradtságot is.Végeredmények,2005-ös fiúk: 1. KK Vrbas, 2. Szabadka, 3. Vásárhelyi Bikák, 4. Újpest MT.2006-os fiúk: 1. Szedeák (Szeged), 2. Subotica, 3. Vásárhelyi Cápák, 4. KOS 88 NoviSad.2005/06-os lányok: 1. Szeged KE, 2. Szabadka, 3. Vásárhelyi Bombázók.Kisebb lányok: 1. HSA Hattyúk, 2. HSA Pumák, 3. Szalonta (romániai).VízilabdaMár Szegeden készül a 2005-ös magyar A és B fiú vízilabda-válogatott. Pénteken kezdődik az újszegedi sportuszodában a K&H Bank nemzetközi utánpótlástorna, amelyen öt csapat – a két magyar együttes mellett a szerb, a horvát és a szlovák szerepel – vív ádáz küzdelmet három napon át.