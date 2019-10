A szegedi vasember, Csőke Balázs 12. lett minden idők legkegyetlenebb Ironman-viadalán

Az egészségre is kockázatos hőségben, 43 Celsius-fokos hőérzetben rendezett Ironman-viadalon ért el 12. helyezést a szegedi vasember, Csőke Balázs. Minden idők legkegyetlenebb viadalának nevezték a malajziai megmérettetést, amelyen Gábe Tamás is remek eredményt ért el féltávon.

– Minden idők legkegyetlenebb versenye volt – ezt mondta Javier Gomez az Ironman legutóbbi, malajziai viadaláról. Ő a triatlonvilág Federerje, a vasembertávot teljesítő sportolók között hasonlóan eredményes – például ötszörös világbajnok – és régi motoros, mint a teniszvilág szuper­sztárja. Neki tehát elhihetjük a megállapítást, amelynek fényében óriási eredményt ért el Csőke Balázs, ugyanis a profik között 12. helyen végzett. Jár a kalapemelés a szintén szegedi Gábe Tamásnak is, aki a Suncity Triathlon Team színeiben féltávon 9. helyezést ért el, korosztályában pedig bronzérmes lett, és ezzel kvalifikálta magát a féltávú világbajnokságra.

– Nem ilyen helyezésre szá­mítottam, hiszen tavaly ötödik voltam ugyanitt, és most is hasonló célért küzdöttem – kezdte a beszélgetést Csőke Balázs. – Ennek érdekében a kerékpározás során sokat is vállaltam, de ez túl nagy kockázatnak bizonyult a hőségben. A 43 Celsius-fokos hőérzet mellett minden frissítő állomásnál a ruhánkat jéggel pakoltuk, ami egy perc alatt el is olvadt – mesélte a sportoló.

Több profi versenyző is kórházba került, így nem túlzás azt mondani, hogy az egészségre is kockázatos körülmények uralkodtak. A kérdést tehát joggal tettük fel: felmerült, hogy feladja?

– Igen, a maratoni futás első harmadában rosszul éreztem magam. Éreztem viszont, hogy hosszabb frissítésekkel kontrollálni tudom a helyzetet, így a sportág és a versenyzőtársak iránti tiszteletből nem adtam fel. Innentől viszont nem értékelhető sportteljesítményre, hanem túlélőversenyre hasonlított az egész. Pozitívum, hogy mindenféle egészségügyi probléma nélkül megúsztam az eseményt – tette hozzá.

A szegedi triatlonos a malajziai állomáson kívül még kétszer szerepelt vasember távú Ironman-versenyen, az amerikai bajnokságon és Kínában is 11. lett. A legjobb tízbe kerüléshez tehát mindhárom alkalommal kevés hiányzott, így meg is van a cél jövőre. – Szeretném ezt a határt minél többször át­­lépni a világkupákon – fogalmazott Csőke Balázs.