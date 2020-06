Csökkentik a támogatásokat

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság tegnapi ülésén heves vitákat váltott ki a szegedi sportegyesületek támogatási mértéke: a szegedi önkormányzat az eredetileg ígért támogatási összegek 75%-át biztosítaná a sportegyesületek számára.

Furcsa közjátékkal kezdődött a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság legutóbbi ülése. A testület ugyanis arról tárgyalt, hogy a szegedi önkormányzat az idei sporttámogatásra szánt keret 75%-át biztosítaná az egyesületek számára a koronavírus-járvány miatt, addig a Naturtex-SZTE-Szedeák esetében nem volt egyértelmű ez az összeg, ugyanis korábban a testület úgy döntött, 25 helyett 35 millió forinttal támogatná az NB I/A csoportos kosárlabdacsapatot, csakhogy most a 25 milliós összeg 75%-áról szavaztak. Ennek kapcsán Joób Márton család-, szociálipolitikai és sportért felelős tanácsnok kért szót, aki kifogásolta, hogy miért nem a magasabb összeg 75%-áról döntenek, meglátása szerint biztosítható lenne a 10 milliós hiányzó összeg, amelyet a vízilabda akadémiától vonna el, erről már tárgyalásokat is folytatott az érintett klubbal. Joób szerint más szervezetek támogatására is jutna, többek között a Kisstadionban elkészült műfüves futballpálya fenntartását is segíteniük kell.

Mindez súlyos vitát generált a bizottság szocialista elnöke, Ménesi Imre és Joób Márton között, a tanácsnok ugyanis arra törekedne, hogy a szervezetek igényeit kielégítsék, ugyanennek adott hangot a fideszes Chovanecz Kata és a független Szabó Bálint is.

Joób Márton a maratoni ülés során mindvégig amellett érvelt, hogy források átcsoportosítására van szükség, hiszen a 47,5 millió forintos keret nem elég a sportra, egyetértett vele Szabó Bálint is. Ménesi Imre viszont ekkor közbeszólt, szerinte ha 100 új egyesület jönne létre, Szabó Bálint azokat is támogatná, míg az elnök szerint egyet sem kellene: ezen a kijelentésen több képviselő is meghökkent.

Mint ahogy azon is, hogy nem volt napirenden a Szegedi Sport és Fürdők Kft. új ügyvezetőjének megválasztása: mint ismert, Drégelyi Zoltán lemondott a posztról, amelynek várományosát, Nagy Katalint viszont nem hívták be az ülésre, így nem mutatkozhatott be a grémium tagjai előtt.

A végleges támogatási összegekről a holnapi közgyűlés dönthet, mint ahogy elfogadhatják a június 30-án lejáró kiemelt támogatási szerződések meghosszabbítását a Szegedi Vízisport Egyesület, a Szegedi Tekézők Egyesülete és a Szegedi Női Vízilabda Egyesület esetében.