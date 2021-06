Edzője már nemzetközi versenyeken látja

Ezüstérmes lett a Magyar Kupán Körömi Ábel, a Makó Budo Klub fiatal versenyzője. Edzője, Kis Ferenc nagy reménységként tekint rá, dicséri adottságait és elszántságát.

– A tesómat kísértem el edzésre, akkor tetszett meg az ökölvívás. Azóta is igyekszem kitartóan csinálni – mondta Körömi Ábel, a Makó Budo Klub ökölvívó szakosztályának fiatal versenyzője, aki a hétvégén ezüstéremmel tért haza Egerből, a Magyar Kupa döntőjéből a 41 és fél kilogrammos serdülő kategóriában. Ábel a csanádpalotai Dér István Általános Iskola tanulója; 13 esztendős és 7 éve bokszol, edzője a kezdetektől Kis Ferenc. Azt mondja, igyekszik úgy megosztani az idejét, hogy jusson elegendő az edzésre és a tanulásra is.

Ábelnek a mostani az első olyan szezonja, amelyben már hivatalos mérkőzéseken is szorítóba léphet, pontokat szerezhet. Amúgy az év elején egy kisebb versenyt meg is nyert. Az edző, Kis Ferenc nagy örömmel fogadta az ezüstérmet, szerinte Ábel nagyon jól bokszolt. Bár úgy fogalmazott, a legény a döntőt elszúrta, de ezzel együtt is a hét évi felkészülés csúcspontjáról és komoly eredményről beszélhetünk. Véleménye szerint Ábel nagy jövő előtt áll.

– Nagyon motivált, szorgalmas és minden adottsága megvan ahhoz, hogy országos bajnokságon vagy akár világversenyeken is megállja a helyét – fogalmazott. Hozzátette, az, hogy hét éve folyamatosan edz, egyben azt is jelenti, hogy megvan benne az a kitartás, ami ehhez a sportághoz hosszú távon szükséges. – Egy ugródeszka van még az Európa-bajnokságig, ha azt bírni fogja, hamarosan nemzetközi versenyeken is láthatjuk – bizakodott.

Márton Imre, a Makó Budo Klub elnöke a sikert értékelve arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a korcsoportos magyar bajnokság mellett a másik rangos pontszerző verseny. Ez volt az idei első jelentős verseny, aminek egyébként volt még két makói résztvevője, Nadobán Alex és Antal László – ők súlycsoportjukban ötödikek lettek. Márton Imre Ábelnek egy saját készítésű kupát ajándékozott a jó szereplés elismeréseként. S közben arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyesület több szakosztálya is szervez nyári tábort, hogy minél több fiatal kapjon kedvet a rendszeres sportoláshoz a városban.