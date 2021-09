Egy döntetlennel kezdték a szezont

Döntetlennel kezdte a férfi asztalitenisz extraliga idei küzdelmeit a Floratom Szeged AC, miután a Mosonmagyar­óvár otthonában 7–7-re végzett.

Ezt ne hagyja ki! Vizsgálat Karácsony miatt: súlyos jogszabálysértések történtek

A Tisza-partiaknak volt esélyük a győzelemre is, majd a hazaiak előtt is felcsillant a pontszerzés és a győzelem re­ménye, ám végül döntetlen lett a vége. A kellemetlen, védekező stílusban játszó Kramariccsal szemben Szántosi szoros meccseken maradt alul, Lukács és Pető is kikapott tőle.

Vitsek nagyszerűen játszott, a rutinos játékos Ócsait, Katonát és Markót is legyőzte, majd Petővel alkotott párosa is győzedelmeskedett a Kramarics-Markó duó ellen. Utóbbival szemben Lukács két játszmát is szettlabdáról veszített, és Szántosi is hasonlóan szoros meccset játszott vele, de végül 3–2-re kikapott, a Katona elleni meccsét viszont 2–1-ről meg tudta fordítani.

A második fordulós debütálás tehát döntetlent hozott, a folytatás pedig szeptember 25-én következik, amikor a nyitófordulóban Szécsényben győzött Győr érkezik majd Szegedre.

Mosonmagyaróvár–Floratom Szeged AC 7–7

Férfi asztalitenisz extraliga, 2. forduló.

A szegedi győzelmeket sze­rezték: Vitsek (3), Pető (2), Szántosi, és a Pető-Vitsek pá­­ros.

Lukács Levente: – A szezon első mérkőzésének megfelelt ez a találkozó. Győzni szerettünk volna, egy hullámzó meccset játszottunk, úgy érzem, a végén igazságos döntetlen született.