Fordított a Paks II. ellen a Makó

Négy napon belül a második hazai pályán elért győzelmét aratta a Makó FC, amely ezúttal a Paksi FC II.-t múlta felül a labdarúgó NB III. Középcsoportjában.

Siha Zsolt alaposan kicserélte a hétközi meccshez képest a kezdőcsapatát, amelyben csupán hárman maradtak bent a múlt szerdai csapathoz képest. Jól is kezdett a Makó, azonban a vezetést a vendégek szerezték meg: egy lekészített labdát Volter középről lőtt nagy erővel a sarokba.

A kapott gólra azonban hamar reagálni tudott a Makó, pár perccel később ugyanis egy büntetőgyanús szituációt követően Major Ernő csak szabadrúgást végezhetett el, de a beadását Sirokmán Zoltán csúsztatta a léc alá, 1-1. Lendületben is maradt a hagymavárosi csapat, Horváth Előd az első lehetőségét ugyan elpuskázta, de Babolek Zoltán remekül megtartott labdáját követő beadásából már eredményes volt, így még a szünet előtt sikerült megfordítania a meccset a hazaiaknak.

A folytatásban is a hazaiak irányították a játékot, akik egy kapufáig is eljutottak, valamint több lehetőségük is akadt arra, hogy végleg lezárják a meccset: miközben a paksiaknak nem engedélyeztek több helyzetet. Végül maradt a 2-1, szerda után vasárnap is nyert a Makó, amelynek ezzel hat pontja van, vasárnap pedig a Dabas-Gyón otthonában játssza szezonbeli első idegenbeli mérkőzését.

Siha Zsolt: – Volt egy tervünk, amely szerencsére be is jött. Hét új embert tettünk a kezdő csapatba, akik meghálálták a bizalmat, és bebizonyították, hogy a keret minden tagjára lehet számítani.

Makó FC–Paksi FC II. 2-1 (2-1)

Labdarúgó NB III. Középcsoport, 3. forduló.

Makó, 500 néző.

Vezette: Práth Dávid (Kovács B., Bencze).

Makó: Garamvölgyi – Belanka, Juhász J. (Rabecz, 89.), Horváth E. (Popgeorgiev, 61.), Babolek (Sziklási, 89.), Varga R. (Tamaskó, 61.), Zámbori, Magyar, Sirokmán, Major (Dóra, 76.), Pócs. Edző: Siha Zsolt.

Paks II.: Simon B. – Debreceni, Gévay, Volter (Pesti, 82.), Süvöltös, Gyurkits (Lakatos-Lengyel, 63.), Pethő (Skripek, 71.), Görög (Gregor, 63.), Budai, Szekszárdi, Kovács L. (Artner, 71.). Edző: Kindl István.

Gólszerzők: Sirokmán (28.), Horváth E. (42.), ill. Volter (19.).