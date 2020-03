Gólt lőttek, jól védekeztek

A labdarúgó NB II 28. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Budaörsöt fogadta a Szent Gellért Fórumban, és a 20. percben szöglet utáni kapu előtti kavarodásból Gajdos Zsolt megszerezte a győztes gólt.

A meccsen hallható volt a nagyjából 30 fős ultratábor biztatása, amely a stadionon kívülről is támogatta a csapatot.

Folytatás szerdán, Dorogon – hacsak be nem szüntetik addig a bajnokság folytatását.

Joao Janeiro: – A zárt kapu ellenére voltak ma is szurkolóink, igaz, a stadionon kívül, de végig hallottuk őket, amit nagyon köszönünk. A találkozó nehéz volt ugyan, de rengeteg lehetőségünk volt, hogy megnyerjük az első és a második félidőben is. Kicsit sajnálom, hogy csak 1–0-ra győztünk, de nem is emlékszem, hogy volt-e helyzete a Budaörsnek. Ettől függetlenül nagyon jó csapat a Budaörs, hiszen az utolsó két meccsükön nyolc gólt szereztek. Nagyon büszke vagyok a csapat mai teljesítményére a védekezést illetően is, hiszen ez nagyon fontos része a játéknak. És büszke vagyok a kemény munkáért is, amit a pályán mutattunk. Ez a győzelem nem az enyém vagy a gólszerzőé, Gajdos Zsolté, hanem az egész csapaté, a klubé és a szurkolóké is, éppen ezért nagyon boldog vagyok, hogy sikerült győznünk.

Szeged-Csanád GA–Budaörs 1–0 (1–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, zárt kapuk mögött. Vezette: Nagy Norbert (Szilágyi, Belicza).

Szeged-Csanád GA: Takács J. – Kuti, Deák, Moga, Mohl – Oláh G., Zvara, Germán, Kóródi (Bitó, 87.) – Gajdos (Vankó, 65.) Grumics. Vezetőedző: Joao Janeiro.

Budaörs: Kovács P. – Marques-Airosa, Fényes, Forgács A., Medgyes Sz. – Sajbán M. (Pethő, a szünetben), Bakos Sz., Molnár Cs., Stieber A. – Molnár T. (Molnár B., 74.), Zsóri (Horváth E., 60.). Szakmai igazgató: Bognár György.

Gólszerző: Gajdos (20.).

Sárga lap: Oláh G. (49.), ill. Fényes (21.), Stieber A. (77.).