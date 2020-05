Jut idő a részletekre

Szeged napja alkalmából Szeged sportjáért elismeréseket kaptak összesen négyen. Sorozatunkban a díjazottakkal beszélgetünk, harmadikként Gardi Dominikával.

A Tornádó Team Szeged fiatal versenyzője, Gardi Dominika ve­­heti át idén az egyik Szeged sportolója díjat: a tehetséges görkorcsolyázó meghatódott, amikor megtudta, hogy ő lesz idén az egyik díjazott.

–Nagyon nagy megtiszteltetést éreztem, amikor kibontottam a borítékot. Igazán jó érzés elismerést kapni attól a várostól, ahol a sportpályafutásom el­kezdődött, és amelynek csapatában versenyzek. Nagy öröm számomra, hogy nemzetközileg és itthon is elismert sportolók közé kerülhetett be a nevem a díj által. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek abban, hogy eljussak idáig – mondta Gardi Dominika.

Kitért rá, Kéri Ferenccel és Garzó Erikával közösen át­ter­vezték az egész felkészülé­­si időszakot, hiszen az idei vi­lágbajnokság kvalifikációs verseny lett volna a 2021-es, Egyesült Államokban tartandó világjátékokra, azonban utóbbit a járvány miatt egy évvel el­­tolták, így a kvalifikáció is egy évet csúszik.

– Itthoni edzésekkel próbáltuk megoldani az elmúlt he­­teket, és igyekszünk pozitív oldaláról megközelíteni a történteket: most több idő jut olyan apró részletekre, amelyekre más­­kor nem, pedig ugyanolyan fontosak a sikeres versenyzés tekintetében – tette hozzá a leg­­utóbbi világbajnokságon 10 ezer méteres pontszerzőn hatodik helyen végzett szegedi sportoló.

A Tornádó Team Szeged ver­­senyzője elmondta, szinte min­den versenyüket törölték az idei évből, egyedül a kolumbiai világbajnokság maradt meg a naptárban, amelyet július he­­lyett szeptemberre toltak. Ide hazai versenyen keresztül juthat ki Dominika, amivel érzése szerint nem lett volna gondja.

Most azonban egy évet várnia kell arra, hogy pályafutása eddigi legkomolyabb lehetőségére eljuthasson, hiszen a vi­­lágjátékok a nem olimpiai sportágak nemzetközi versenye – ezért is sajnálja, hogy ez elmaradt 2020-ban, hiszen nagyon komoly évre készült.

– Nem tudok ugyan pluszversenyrutint szerezni ez alatt az idő alatt, de erre sem problémaként tekintek, hiszen versenyek nélkül senki más sem tud a világban. Azokat a dolgokat ke­­resem, amelyek ez alatt az egy év alatt előnyömre válhatnak, olyan tényezőket, amelyek segíthetnek a jövő évi kvalifikációs versenyt illetően – zárta Gardi Dominika.