Ma 18.45-től a BL-ben: SG Flensburg-Handewitt–MOL-PICK Szeged

A férfikézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 9. fordulójában a Mol-Pick Szeged a német Flensburg vendége lesz. Ma 18.45-kor (tv: Sport1) ötödik idei nemzetközi meccsét játssza a Tisza-parti együttes, negyedszer idegenben.

Mondhatnánk, hogy kitörő örömmel utazhatott el szerda reggel Németországba a Mol-Pick Szeged férfi-kézilabdacsapata, ugyanis a Bajnokok Ligája előző körében megszerezte első pontjait az Elverum legyőzésével (36-27).

Azonban ez nem így van, mivel a norvég bajnok elleni meccs után alig 48 órával már újabb megmérettetés várt Juan Carlos Pastor vezetőedző tanítványaira, amelyen óriási meglepetésre 1092 nap után szenvedtek vereséget az újszegedi sportcsarnokban. A Csurgó 33-30-ra nyert, utoljára a lengyel Orlen Wisla Plock távozott két ponttal Szegedről (25-24) 2017. december 2-án a Bajnokok Ligájában.

– Az elmúlt napokban sokat beszélgettünk, mert nekünk is fájt a szombati hazai vereség. Az, hogy erről beszéltünk, mindenképpen hasznos volt, erősíti a csapatszellemet. Ami fontos, hogy tanuljunk ebből a hibából, és ne visszafelé nézzünk már, hanem Csak előre. Komoly meccsek, komoly feladatok várnak ránk még ebben az évben. Máris itt az első, a Flensburg elleni találkozó. Erős, remek csapat a német ellenfelünk, ezt az elmúlt szezonban testközelből megtapasztaltuk. Mi most úgy indulunk el, hogy győztesen térjünk haza. Szükségünk lesz az idegenbeli bravúrokra is, ezért hajtunk majd csütörtök este hatvan percen keresztül – nyilatkozta a klubhonlapon Bánhidi Bence, aki Jonas Källman távollétében a csapatkapitány.

Ez lesz a hetedik alkalom, hogy a Szeged és a Flensburg találkozik egymással. Négyszer nyertek a németek, míg a Mol-Pick Szeged egyszer, valamint 2019 őszén döntetlennel végeztek egymás ellen (24-24) Szegeden. Az egyetlen Tisza-parti siker 2018. november 28-án született, 30-28-ra nyert telt ház előtt a Mol-Pick hazai környezetben.

Jó formában, hatmeccses veretlenségi sorozatban érkezik a mai meccsre a Flensburg. Utoljára a Nordderbyn, az ősi rivális THW Kiel otthonában maradtak pont nélkül a bajnokságban (29-21). Azóta kétszer játszottak otthon a BL-ben. Nagy csatában legyőzték az Elverumot (37-35), a Breszttel viszont hatalmas meglepetésre 29-29-es döntetlennel zártak. A Bundesligában pedig négy kötelező győzelmet arattak, legutóbb vasárnap a Balingen otthonában 32-25-re győztek.