Matajsz Márk célja egy szentesiekre épülő, jó csapat létrehozása

Kedden délelőtt 10 órától megtartotta első edzését a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának új vezetőedzője, Matajsz Márk, aki Szombathelyről tért haza. Izgalommal várja a munkát, hiszen eddig férficsapatoknál dolgozott.

A koronavírus-járvány miatt tö­rölt csonka szezon után ismét munkába álltak a szentesi női vízilabdázók, akik immár új vezetőedzőjükkel, a Kurca-­parti származású Matajsz Márk­kal készülnek.

– Pozitív benyomást keltettek a lányok, hiszen már ők is nagyon várták, hogy ismét elinduljanak az edzések – árulta el Matajsz Márk. – Szárazföldön gimnasztikával kezdtünk, me­­dencében pedig egy órát tréningeztünk a majdnem három hónapot követően. Ügyelek ar­­ra, hogy nagyon óvatosan térjünk vissza a munkába, hiszen ilyen mértékű leállás még senkinek a pályafutásában nem volt. Nagyon nehéz, az alapoktól kezdünk mindent – folytatta a 42 éves szakember.

Matajsz Márk 2016 nyarán igazolt Szentesről Szombathelyre, ahol az OB I/B-ből bajnokként jutott fel csapatával az első osztályba, ahol egyszer sem akadtak nehézségeik a bennmaradást illetően.

– Tavaly a feleségem és a kislányom hazaköltözött Szentesre, emiatt döntöttem én is emellett, hiszen az utolsó szezont végig ingáztam Szombathely és Szentes között. De­­cemberben szóltam az AVUS vezetőségének, ezután jött a megkeresés a Szentesi VK-tól – avatott be a részletekbe a ve­­zetőedző, aki a serdülő és az ifjúsági csapatért is felel majd.

Határozott, nemes célokat tű­­zött ki maga és a lányok elé rövid és hosszú távon egyaránt.

– Egy olyan rendszert szeretnék felépíteni, hogy 3-4 év múlva legyen egy nagyon jó csapat Szentesen az utánpótlásból építkezve légiósok nélkül, hiszen utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk. Rövid távon pedig az 5–8. hely közé várom a csapatom a 2020–2021-es idény­ben. Amennyiben előrébb végeznénk, az a csodakategória. Szépen, csendben, szerényen dolgozunk és építkezünk a céljaink elérésének érdekében – jegyezte meg Matajsz Márk, aki először dolgozik majd női csapat vezetőedzőjeként, korábban a szentesi és szombathelyi fér­­fiakat irányította, csak alkalomadtán helyettesítette Tóth Lászlót a Hungerit-Szentesnél.