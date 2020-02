Megkezdik itthon is, a BL-ben

Februári kilenc meccséből kettőt már lejátszott a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, szombaton 18 órakor pedig idén először lép pályára az újszegedi sportcsarnokban tétmérkőzésen. Az ellenfél az a dán bajnok Aalborg lesz a Bajnokok Ligája A csoportjában, amelyet idegenben 35–28-re győzött le a Szeged októberben.

Remek pozícióból, a tabella má­­sodik helyéről várhatja a tavaszi folytatást a VELUX EHF Bajnokok Ligájában a MOL-PICK Szeged férfi kézilab dacsapata. Juan Carlos Pastor vezetőedző együttese 17 pontot gyűjtött eddig, míg a lis­ta­vezető Barça tizennyolcat, a Paris Saint-Germain pedig tizenhatot. Semmi sem dőlt még el tehát, azonban egy biztos, ha a Szeged holnap legyőzi az Aalborgot az újszegedi sportcsarnokban, akkor a MOL-PICK a harmadik helynél rosszabb pozícióban már nem végezhet, akármilyen eredményekkel is zár Flensburgban, itthon a PSG ellen és Barcelonában.

Aalborg óta élesen

Tíz mérkőzést játszott eddig a BL-ben a MOL-PICK. Rögtön egy óriási győzelemmel indítottak Mirko Alilovicsék, hiszen a Barçát győzte le a nyitányon 31–28-ra, majd Párizsban szenvedett vállalható, 30–25-ös ve­reséget, míg itthon 24–24-es döntetlent játszott a Flensburggal. Ezt követően Aalborgba utazott a Pastor-legénység, amely addig mindhárom meccsén begyűjtötte a két pontot. A MOL-PICK Szeged azonban egyáltalán nem ijedt meg, a 17. percben már 17–7-re vezetett Aalborgban, erődemonstrációt tartott. Bár a hazaiak fel­­jebb zárkóztak, a 11 gólos Bánhidi Bencének, valamint a nyolc lövésből nyolc talála­tot jegyző szerb válogatott jobbszélsőnek, Bogdan Radivojevicsnek köszönhetően tü­­körsimán nyert. Dániában aratott hétgólos sikerével egy hosszú győzelmi útra tért rá a Tisza-parti együttes, amely hét mérkőzés óta tart a nemzetközi kupaporondon a 2019–2020-as szezonban. Ezt az egyedülálló sorozatot folytathatja éppen az Aalborg ellen holnap 18 órától.

Különleges meccs lesz

Egyvalaki számára egészen biztosan különleges mérkőzés lesz az Aalborg elleni BL-összecsapás. A MOL-PICK izlandi balszélsője, Stefán Sigurmannsson éppen a dán bajnoktól érkezett Szegedre 2017 nyarán. A szurkolók által csak Siginek becézett kézilabdázó rettentően nehéz időszakon van túl, hiszen szinte a teljes őszi szezont ki kellett hagynia sérülések miatt. Csapata csurgói és komlói találkozóján már visszatért, előbbinek hétszer, utóbbinak egyszer talált a kapujába.

– Minden rendben van most már velem, nagyon boldog va­­­­gyok – jegyezte meg Sigurmannsson. – Tisztában vagyok vele, hogy rengeteg munka vár még rám, hiszen egy ilyen hosszú kihagyás után több mérkőzésre van szükségem, hogy tel­­jesen játékba lendüljek. Ami pedig az Aalborgot illeti, rengeteg barátom maradt a városban és a csapatban, akikkel to­­vábbra is tartom a kapcsolatot. Mindig jó érzés ellenük játszani, de most sem tudok mást elképzelni, csakis MOL-PICK Szeged-győzelmet, hiszen minden meccsen ezért küzdünk és hajtunk – nyomatékosította Stefán Sigurmannsson.

Döntetlennel hangoltak

Némiképp keserű szájízzel ér­­­kezhet meg Szegedre az Aal­borg Handbold, ugyanis a dán bajnokság utolsó előtti, 13. helyén álló Lemvig otthonából csak egy ponttal távoztak (22–22) szerda este. Az aal­­borgiak klubhonlapjának beszámolója szerint a rengeteg technikai hiba okozta a vesztüket, félidei 11–11 után a hazaiak hét a hat elleni játékkal már háromgólos előnybe kerültek, az utolsó percben viszont vezettek a vendégek, de egy labdavesztést követően a Lemvig megszerezte a döntetlent érő találatot, amelyre az Aalborgnak már nem ma­­radt ideje válaszolni.