Meglepte az MTK-t a KÉSZ-St. Mihály a női labdarúgó NB I.-ben

Az eddig menetelő MTK ellen ugyan nem számíthatott könnyű meccsre a St. Mihály, hiszen a sándorfalvi Csányi Diánával felálló vendégek kilenc meccsükből csupán egyet nem nyertek meg, ám ezen a napon a szegedieknek sikerült meglepniük ellenfelüket.

Bármi benne van – írtuk lapunk szombati számában, és a labdarúgás bizony azért szép játék, mert tényleg nincs benne lehetetlen.

Ahogy a Ferencváros és a Diósgyőr ellen is, az első félidőben most is kiegyenlített játékot tudott nyújtani a St. Mihály, a kérdés az volt, ezúttal is ugyanaz lesz-e a meccs vége, mint a legutóbbi két találkozón. Úgy tűnt, igen, hiszen Kocsán Petra szabadrúgásból szerzett bombagóljával a vendégek megszerezték a vezetést közel egyórányi játékot követően, azonban ez nem törte meg a Tisza-partiak lendületét.

Nem az első szépen végigvitt akciójuk végén ugyanis Bartalis Barbara lőtt pontosan, amivel sikerült egyenlítenie a St. Mihálynak.

Ezt követően ugyan a védekezést helyezték előtérbe Jenei Péter tanítványai, az MTK nem is talált rést a falon, így döntetlen lett a vége. A St. Mihály abszolút megérdemelten csípett el a nagyon fontos pontot az egyik bajnoki címre esélyes csapattól, ez pedig rengeteget számíthat még a szegedieknek a bajnokság későbbi szakaszában – akár már legközelebb, a Kelen elleni hatpontos meccsen is.

Jenei Péter: Az elmúlt hetek teljesítményei után ez az eredmény benne volt a játékunkban. Dicséret illeti a lányokat, hiszen végig szervezetten, jól futballoztak! Készülünk a Kelen elleni, nagyon fontos mérkőzésre.

KÉSZ-St. Mihály–MTK Budapest 1-1 (0-0)

Női labdarúgó NB I., 10. forduló. Makó, zárt kapuk mögött.

Vezette: Tamási Patrik (Zahorecz, Székely).

KÉSZ-St. Mihály: Skoric – Savanya (Juhász, 92.), Papp Sz., Koprena (Kerekes, 82.), Bartalis (Mészáros, 92.), Sajti, Sárosi, Malasevics, Micic, Pilán, Török. Edző: Jenei Péter.

MTK Budapest: Szőcs – Pápai, Mayer (Nagy Á., 66.), Németh L., Szemán-Tóth, Csányi, Kocsán, Pinczi, Brianne (Legendás, a szünetben), Bokor, Opal. Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Bartalis (72.), ill. Kocsán (58.).

Sárga lap: Németh (92.).