Megvan a Szedeák első győzelme

Volt, hogy húsz ponttal is vezetett, végül izgalmas meccsen győzte le a Jászberényt a Szedeák.

Első győzelmére hajtott a Naturtex-SZTE-Szedeák a Jászberény ellen: ezt úgy tűnt, simán is meg is szerzi az első félidőben remekül kosárlabdázó szegedi csapat, hiszen a harmadik negyedben már húsz ponttal, 55-35-re is vezetett Andjelko Mandics csapata.

Innen viszont újított a Jászberény, amely ekkor kihasználta a szegedi hibákat – folyamatosan zárkóztak a vendégek, és a meccs utolsó percére csak két pont maradt a szegedi előnyből – 75-73. Ekkor azonban Miller kihagyott egy ziccert, a túloldalon Balmazovics viszont bevágott egy hármast, amivel eldöntötte a meccset.

A Szedeák végül 79-74-re nyert, és megszerezte szezonbeli első sikerét.

Naturtex-SZTE-Szedeák – Jászberény 79-74 (22-17, 25-16, 16-21, 16-20)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 5. forduló. 1000 néző. Vezette: Földházi, Minár, Nagy L.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Miliszavljevics 9/9 Wirth, BALMAZOVICS 19/12, KRAPIC 19/3, Asbury 18. Csere: Kerpel-Fronius B. 10/9, Kerpel-Fronius G. 4. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Jászberény: STATEN 22, MILLER 15, Mészáros 5/3, Alekszandrov 8/6, Pantelics 16. Csere: Brbaklics 8, Ruják, Marinkovics. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontózodott: Miliszavljevics (40.).

Andjelko Mandics: – Az első félidőben remekül játszottunk, mindenki jól teljesített, majd egyszerre romlott el a játékunk.