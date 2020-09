Megyeegy: felállt a padlóról, az SZVSE II. otthonában nyert az Apátfalva

Eredmények, gólszerzők, jók és nyilatkozatok a Csongrád-Csanád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság összes hétvégi mérkőzéséről.

7–0-s vereségét követően idegenbeli győzelemmel folytatta a ContiTech-Apátfalva, amely az SZVSE II.-t tudta legyőzni Mórahalmon. Az apátfalviak az első félidő közepére már kétgólos előnybe kerültek, és a szünet után gyorsan le is zárták a meccset, így megszerezték szezonbeli első győzelmüket.

Az UTC-nél edzőváltás történt a héten, Pálfi Zoltán ugyanis videóelemzőként dolgozik tovább, így a helyét Pálfy Zoltán vette át, aki több éve a klubnál dolgozik. A Kertész utcai csapat sokáig gól nélküli döntetlenre állt Bordányban, végül azonban sima hazai győzelem született.

Hibátlan maradt az Algyő és a Tiszasziget is: előbbi idén már másodjára nyert Csongrádon, a kupa után most a bajnokságban is győzni tudott, míg a szigetiek visszavágtak a Mórahalomnak a kupaselejtezőben elszenvedett vereségért.

Kapcsolódó cikkek Megint hét gólt lőtt a Makó a megyeegyben

SZVSE II.–ContiTech-Apátfalva 1–4 (0–2)

Mórahalom, 100 néző. Vezette: Kócsó Tibor Zsolt – gyengén (Bartucz, Tihanyi).

SZVSE II.: Tari – Festő-Szabó, Márki (Szabó Á., 70.), Bozsó (Horváth H., 55.), Pióker Ta. (Tóth G., 66.), Kovács P., Pióker Ti. (Cene, 44.), Faragó N., Hornyák, Huszár (Szilágyi Á., 39.), Baka. Edző: Terjéki Tamás.

Apátfalva: Köteles – Pataki (Horváth K., 82.), Varga V., Rakity, Frank B., Beke (Mátó, 55.), Bartucz (Béres, 60.), Kardos (Radnai, 85.), Varga Cs., Juhász D. (László, 73.), Kóródi. Edző: Frank Csaba.

Gólszerzők: Hornyák (79.), ill. Kardos (14.), Bartucz (24.), Frank B. (53., 63., az elsőt 11-esből).

Jók: Kovács P., Faragó, Hornyák, ill. mindenki.

Terjéki Tamás: – Felforgatott védelemmel vártuk a meccset, amin az sem segített, hogy háromszor is sérülés miatt kellett cserélnem. Fiatal csapatom az utolsó percig küzdött, most ez egy becsületgólra volt elég. Gratulálok az Apátfalvának!

Frank Csaba: – Jókor jött a múlt heti pofon, de elfelejtettük már azt a meccset. Sok mindent viszont láttam a gyakoroltakból, egy tökéletes első félidőt produkáltunk. Muszáj volt nyernünk, ezt szerencsére teljesítettük is.

Foliaplast-Bordány–UTC 4–1 (0–0)

Bordány, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – kiválóan (Szabó L., Soós).

Bordány: Vasas (Csúri, 81.) – Szűcs D., Fodor, Mihalkó M. (Révész, 89.), Fátyol, Káposzta, Kis L., Visnyei (Lőrinc, 84.), Márki, Nagy Torma, Virág (Popovics, a szünetben). Edző: Tóth János.

UTC: Nagy G. – Horváth A., Nagyfalusi, Szántó, Péczely (Ángyán, 63.), Sós, Valach, Kardos (Duda, 63.), Pusztai, Koncz, Mágocsi (Fekete Á., 52.). Edző: Pálfy Zoltán.

Gólszerzők: Szűcs D. (52., 75.), Visnyei (63.), Fátyol (82.), ill. Valach (88.).

Jók: mindenki, ill. Horváth A., Nagyfalusi.

Tóth János: – Ez a győzelem reméljük, önbizalmat ad a csapatnak.

Pálfy Zoltán: – A hétközi sokk után csoda, hogy ki tudtunk állni. Ehhez képest hatvan percig elfogadható teljesítményt nyújtottunk.

Tiszasziget–Mórahalom 2–0 (1–0)

Tiszasziget, 200 néző. Vezette: Kakuk Szabolcs – jól (Borbás, Szalai).

Tiszasziget: Kiss D. – Szűcs T., Papp Á., Szilágyi (Bánóczki, 86.), Skribek B., Drágity, Szalai (Fődi, 75.), Skribek Á., Farkas F., Kökény (Bernát, 90.), Gyurkovics (Albert., 81.). Játékos-edző: Bernát Péter.

Mórahalom: Szatmári – Vincze V. (Malatinszki D., a szünetben), Tóth M. (Suhajda, 72.), Baji, Papp D., Budai, Király, Kemenczés, Dobák T. (Horváth B., 84.), Malatinszki Á., Bokányi. Edző: Hódi Mihály.

Gólszerzők: Kökény (8.), Albert Cs. (92.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Bernát Péter: – Örülök, hogy kidolgozott helyzetet nem engedtünk ellenfelünknek, de van hiányérzetem, mert sok helyzetet elpuskáztunk. Örülök a győzelemnek!

Hódi Mihály: – Csalódott vagyok, mert a semmi nem utalt arra, hogy ilyen enerváltan játszunk egy masszív Tiszasziget ellen. Nem az eredmény elkeserítő, hanem a mutatott játékunk, gratulálok a Tiszaszigetnek, megérdemelt győzelmet arattak.

Csongrád-Kunság A.–Algyő 1–4 (0–2)

Csongrád, 200 néző. Vezette: Kócsó Tibor – kiválóan (Bartucz, Tihanyi)

Csongrád: Bíró M. – Jovan (Szántai-Kis, a szünetben), Kanász-Nagy, Mészáros, Sándor, Farkas,Borda (Somodi, 81.), Szalkai-Szabó (Deli, 57.), Lévai (Ormándi, 70.), Szőrfi, Túri. Edző: Dósa-Rácz Pál.

Algyő: Siska R. – Bozóki, Pénzváltó, Varga (Hegyesi, 62.), Mészáros, Deák, Kovács, Lajkó (Daróczi, 69.), Fórizs (Heidrich, 62.), Molnár (Molnár, 57.), Jernei. Edző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Deli (90.), ill. Fórizs (12.), Lajkó (19., 66.), Kovács (87.).

Jók: Deli, Szőrfi, Túri, ill. Lajkó, Mészáros, Kovács, Jernei, Fórizs.

Dósa-Rácz Pál: – A játék minden elemében jobb volt a vendég csapat. Az eredmény teljesen reális. Egy feladatunk volt a tisztes helytállás, talán ez sikerült. A szurkolóknak köszönöm, hogy a csapat mellett kiállnak.

Podonyi Norbert: – Semmi extrát nem csináltunk! Nehezen kezdtük, de utána magabiztos győzelmet szereztünk. Kár az utolsó percben bekapott gólért.

Hódmezővásárhelyi FC II.–Makó 0–5 (0–2)

Hódmezővásárhely, 200 néző. Vezette: Borbás Bottyán Aurél – jól (Kakuk, Vida).

HFC II.: Kandó – Rau, Tóth J., Marton (Babcsán, 57.), Bartyik R., Molnár Á. (Rostás, 70.), Sindel, Mohácsi, Nagy An. (Nagy At., 57.), Győrfi, Forró. Edző: Antal Krisztián.

Makó: Garamvölgyi – Buzási (Rabecz, 57.), Seres, Horváth E. (Juhász, a szünetben), Babolek, Varga R. (Illés, 77.), Zámbori, Magyar (Belanka, 57.), Sirokmán, Gémes, Széll (Molnár O., 85.). Edző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Babolek (34., 38., 55.), Buzási (48.), Széll (49.).

Jók: Forró, ill. Babolek, Buzási, Juhász, Széll.

Antal Krisztián: – Próbáltuk megnehezíteni a jó erőkből álló Makó dolgát, időnként ez sikerült is. Sok sikert kívánok ellenfelünknek a bajnokságban!

Siha Zsolt: – Az elején akadozott a játékunk, de jókor szereztük a gólokat. A második félidő elején lerendeztük a három pont sorsát.

Székkutas–Szentesi Kinizsi 1–2 (0–1)

Székkutas, 150 néző. Vezette: Bálint Dániel – közepesen (Fodor, Szalai).

Székkutas: Nagy M. – Kis Á., Borbás, Barna (Csáki, 89.), Kis D. (Bujáki, 72.), Hortobágyi (Gyöngyösi, 37.), Daraki, Kovács R., Kolozsvári, Bartyik N. (Rakozov, 70.), Rácz D. (Szabó I., 61.). Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Szentesi Kinizsi: Tóth L. – Légrádi (Lázár, 76.), Koncz, Antman, Lőrincz (Köteles, 83.), Prozlik, Bartucz, Molnár Zs., Bertók M. (Szeles, 14.), Kerepeczki (Pálesz, 70.), Bertók G. (Péter, 76.). Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Szabó I. (84.), ill. Kerepeczki (3., 66.).

Jók: Szabó I., ill. Tóth L., Kerepeczki.

Bartyik Norbert: – Nem érdemeltünk vereséget, de álmosan kezdtünk, és nem tudtuk belőni a helyzeteinket. Hiába mentünk előre, nem tudtunk pontot szerezni, higgadtan kell tovább dolgoznunk.

Koncz Zsolt: – Örülünk, hogy megszereztük első győzelmünket, de továbbra is rengeteg munka vár ránk.

A 4. forduló programja:

Péntek, 19 óra: Szeged-Csanád GA II.–Csongrád-Kunság Aszfalt. Szombat, 16.30: Kiskundorozsma–Tiszasziget, Mórahalom–Székkutas, Szentesi Kinizsi–Foliaplast-Bordány SK, Makó–SZVSE II., ContiTech-Apátfalva–Algyő. Vasárnap, 16.30: UTC–Hódmezővásárhelyi FC II.