Megyei futball: Két helyen is büntetők döntöttek

Elrajtolt a MOL Magyar Kupa Csongrád-Csanád megyei selejtezősorozata: az első játéknapon kisebb meglepetésre a Szentes kiejtette a Bordányt, Apátfalván pedig igazán fordulatos meccsen, büntetőket követően végül a Mórahalom örülhetett a továbbjutásnak.

A selejtezők első fordulóját rendezték szombaton a magyar kupában: miután a Hódmezővásárhelyi FC már az NB III-ban volt érdekelt, így a Székkutas is csatlakozott a Deszk–Tiszasziget duóhoz, mint erőnyerő.

Algyőn a második félidő végén alakult ki a nagyobb különbség, a Tápén megrendezett FK Szeged–Makó meccsen viszont bő húsz perc játékot követően már öt góllal vezetett a hagymavárosi csapat, amely végül nyolcig jutott, és magabiztosan jutott tovább.

Kiskundorozsmán tíz perc alatt kétszer is betalált a Csongrád, majd egy tizenegyessel kapaszkodtak a fiatal hazaiak, de a lehető legjobbkor, még a szünet előtt meglőtte a harmadikat is a vendégcsapat – közelebb már nem tudott zárkózni Szabó Zsolt csapata, sőt, a hajrában a Csongrád még negyedjére is eredményes volt.

Szentesen ugyan negyed órát emberhátrányban játszott a hazai csapat, de maradt a döntetlen a 90 perc végére: a büntetők közül a Bordány csak egyet lőtt be, így a Kurca-partiak jutottak tovább.

A játéknap legfordulatosabb mérkőzését Apátfalván játszották, ahol háromszor is változott, melyik csapat áll továbbjutásra – végül Malatinszki Dávid a 90. percben tizenegyesekre mentette a meccset. A tizenegyeseknél már higgadtabbnak bizonyultak a homokhátiak, így a megyeegy újonca ugyan alaposan megizzasztotta a Mórahalmot, de a vendégek jutottak tovább.

A következő forduló párosításait ma 14 órától sorsolják, a meccseket pedig augusztus 8-án rendezik.

Eredmények: Algyő–UTC 5-1 (2-0), gólszerzők: Lajkó (16.), Kiss R. (21.), Belanka (49.), Varga G. (87.), Pataki (88.), ill. Kardos (61.). Szentesi Kinizsi–Bordány 1-1 (1-1) – büntetőkkel 3-1, gsz.: Koncz Zs. (53.), ill. Nagy Torma R. (17.), kiállítva: Lőrincz (76., Szentes). Kiskundorozsma–Csongrád 1-4 (1-3), gsz.: Ottlik Márk (25., 11-esből), ill. Bálint A. (7., 10.), Borda Sz. (44.), Ormándi (86.). FK 1899 Szeged–Makó 0-8 (0-6), gsz.: Horváth E. (2., 50.), Babolek (7., 13., 39.), Széll K. (14., 22.), Gémes (65., 11-esből). Apátfalva–Mórahalom 3-3 – büntetőkkel: 3-4, gsz.: Frank B. (7., 48., 51.), ill. Szalma G. (37., 45., az elsőt 11-esből), Malatinszki D. (90.).