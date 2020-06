Most jön csak a neheze a gyorskorcsolyásoknak

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott ma kezdi az igazi „short track” edzéseket, eddig volt a játéké és a kerékpározásé a főszerep. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület aktív olimpikonjai, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra a kérdőjelek ellenére is pozitív hangulatban állnak az alapozás elé.

Egy ideje már szabaddá vált a jégpálya a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott számára, de eddig a bandy, vagyis a jéglabda volt terítéken, illetve a kerékpározás és egyéb szárazföldi edzés. Ma viszont már előkerülnek a „short track” korcsolyák, nemzeti csapatunk pedig sebesen száguld majd körbe-körbe a jégen. Mindez nagy pillanat olimpikonjaink számára, hiszen bő két hónapig nem is láttak jeget.

– Az első tréningeken minden évben felráz minket a jéglabdázás egy kemény alapozás előtt, szeretem is ezt a hagyományt, még olyankor is, ha épp a vesztes csapatban vagyok – mondta nevetve Kónya Zsófia, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület válogatott sportolója. – Ilyen hosszú kihagyás után furcsa volt jégre lépni, de néhány másodperc után már elillant ez az érzés. Ezenfelül sokat kerékpározunk, amit szintén nagyon élvezünk, még a szombati, 130 kilométeres penzumokat is. Profi bringások segítenek nekünk útvonalakat tervezni, mindig gyönyörű és hangulatos helyekre jutunk – mesélte lelkesen.

A kondícióval tehát már biztosan nem lesz gond, most pedig az első héten két rövid pályás tréninggel indul a visszaszoktatás. Ez máskor is folyamatos szokott lenni, csak most később került rá sor.

– Boldog vagyok, hogy eljött ez a várva várt időszak. Ilyenkor nem gyors körökkel kezdünk, fokozatosan rázódunk vissza a régi tempóhoz, ami most különösen fontos – vette át a szót a Tisza-parti klub másik aktív olimpikonja, Jászapáti Petra, aki 2019-ben lapunk jubileumi, 50. Év Sportolója gáláján az év női sportolója díjat kapta.

A rövid pályás gyorskorcsolyázóknak hasonlók a gondjaik, mint más profi sportolóknak: komoly kérdőjelek vannak az előttünk álló szezon programja kapcsán, egyelőre csak a januári Európa-bajnokság és a márciusi világbajnokság időpontját tűzték ki, a világkupáról nincs hivatalos információ.

– Úgy állok ehhez, hogy bármi is lesz ősszel, nyáron így is, úgy is végig kell csinálnom egy nagyon kemény alapozást. Épp ezért most csak erre koncentrálok, és reménykedem benne, hogy nyár végére már tisztán látunk. Most inkább az edzők dolga nehéz, hiszen bizonytalan, mennyire kell elnyújtani az alapozás időszakát, s mikorra kell formát időzíteni. Bárhogy is alakuljon, motivált leszek, hiszen bő másfél év múlva olimpia – tette hozzá Jászapáti Petra.