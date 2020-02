Rengeteg szentesi sikert hozott a szezonrajt

Egyéniben 14 arany-, 11 ezüst- és 11 bronz­érem volt a szentesi mérleg, a váltókban pedig kilenc arany- és két ezüstmedált szereztek a hazai kvartettek.

Az év első szenior úszóversenyét nagy érdeklődés mellett rendezte meg a Szentesi Delfin ESC. A mezőny nemzetközi volt, hiszen 59 egyesületből közel 300 versenyző érkezett Romániából, Szlovákiából és Magyarországról. Ez annak is köszönhető, hogy idén masters Európa-bajnokságot rendeznek Budapesten, a fővárosi kontinensviadalra pedig szintidőket is lehetett teljesíteni a Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszodában.

A házigazda egyesület fantasztikus eredménysorral zárt: a Kurca-partiak összesen 47 érmet gyűjtöttek, egyéniben 14 arany-, 11 ezüst- és 11 bronz­érem volt a szentesi mérleg, a váltókban pedig kilenc arany- és két ezüstmedált szereztek a hazai kvartettek.

A rendezvény az ötvenéves magyar szenior úszósportot is ünnepelte, így azok, akik mind a négy úszásnemben teljesítették az 50 méteres távot, a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének emlékérmét is megkapták. 1500 méteren ez egyben magyar szenior országos bajnokság is volt.