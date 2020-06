Sós Bencéék ismét megtréfálták a Fradit

Teljes fordulót rendeztek a labdarúgó NB I-ben: a 26. játéknap nyitómeccsén a Zalaegerszeg bő fél óra játék után már öt góllal vezetett a sereghajtó Kaposvár vendégeként. A ZTE végül egyet tett rá a szünet után, így kiütéses győzelmet aratott.

Kikapott az Újpest Kisvárdán: a legutóbbi tizenegy meccséből csak egyet megnyerő lila-fehérek pedig tegnap be is jelentették, már nem Nebojsa Vignjevics a csapat edzője: utódja a szintén szerb Predrag Rogan lett.

Egy hajrában értékesített büntetőnek köszönhetően tartotta otthon a pontokat a Diósgyőr a holnapi kupadöntőre készülő Mezőkövesd ellen: a szintén a fináléban érdekelt Honvéd viszont Davide Lanzafame nélkül is legyőzte a Debrecent.

A listavezető Ferencváros és a második Mol Fehérvár is döntetlent játszott: előbbi a szezonban harmadjára sem tudta legyőzni a Puskás Akadémiát, a fehérváriak pedig a Paks vendégeként játszottak gól nélküli döntetlent.

Eredmények, 26. forduló

Kaposvár–ZTE 0-6 (0-5)

Kaposvár, 500 néző. Vezette: Erdős.

Gólszerzők: Radó (6., 35.), Bőle (21., 31.), Barczi (28.), Lesjak (52.).

Kisvárda–Újpest 1-0 (0-0)

Kisvárda, 820 néző. Vezette: Bognár.

Gólszerző: Bumba (63.).

DVTK–Mezőkövesd 1-0 (0-0)

Miskolc, 2255 néző. Vezette: Iványi.

Gólszerző: Iszlai (83., 11-esből).

Paks–Mol Fehérvár 0-0

Paks, 700 néző. Vezette: Bogár.

Honvéd–Debrecen 3-1 (1-0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. 700 néző. Vezette: Pintér.

Gólszerzők: Kamber (15.), Ugrai (51., 11-esből), Szendrei (89.), ill. Adeniji (69.).

Puskás Akadémia–FTC 1-1 (1-1)

Felcsút, 600 néző. Vezette: Andó-Szabó.

Gólszerzők: Lovrencsics G. (31., öngól), ill. Nguen (17.).