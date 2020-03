Szombaton Beindul a nagyüzem a Csongrád megyei labdarúgásban

A megyekettő és megyehárom elmúlt hétvégi rajtja után elkezdődik a megyei I. és IV. osztályú bajnokság tavasza is, tehát az idei első teljes hétvége előtt állunk a megyei labdarúgásban.

Ezzel együtt visszatér rovatunk is: a megyeegyes meccsekre az NB II-es Tiszakécske másod­edzője, Vellai Áron tippelt.

Csongrád-Kunság Aszfalt–Hódmezővásárhelyi FC, szombat, 14.30. Vezeti: Tihanyi Gábor (Kőhalmi, Szeles):

– Csongrádon töltöm a mindennapjaimat, amikor időm engedi, ki is megyek meccset nézni. Jelenleg a HFC komolyabb célokért küzd, így be is húzzák a meccset.

Röszke–Székkutas, szombat, 14.30. Vezeti: Szabó László (Minda, Szalai).

– A Székkutas a télen jól erősített, Rácz Dezső vagy Szabó Márk neve nem cseng rosszul a megyei futballban, így vendégsikerre számítok.

Szentesi Kinizsi–Makó, szombat, 14.30. Vezeti: Kiss Richárd (Barta, Szűcs).

– Makón dolgozik volt kollégám, akit barátomnak is mondhatok. Siha Zsolt kezei alatt jó, bajnokesélyes csapat formálódik, és fölényes győzelmet aratnak Szentesen.

Algyő–Tiszasziget, szombat, 14.30.

– Mai napig kapcsolatban vagyok Podonyi Norberttel, szerettem Algyőn futballozni. Az ősszel elkezdett munka hamarosan beérik, ezért hazai sikert várok.

SZVSE–Kiskundorozsma, szombat, 14.30. Vezeti: Bálint Dániel (Borbás, Gargya).

– A SZVSE-ben a volt NB-s labdarúgóknak köszönhetően megvan a minőség, többgólos hazai sikert várok.

Foliaplast-Bordány SK–UTC, vasárnap, 14.30. Vezeti: Maurer János (Kakuk, Soós).

– Tóth János csapatai mindig stílusos focit játszanak, szezon eleji forma ide vagy oda, szoros meccsen nyer a Bordány.

Megyei II. osztály

Szombat, 14.30: FK Szeged–St. Mihály, Deszk–Mártély, Balástya–Baks, Üllés–Mindszent, Csanytelek–Makó II.

Vasárnap, 14.30: HFC II.–Apátfalva, SZVSE II.–Sándorfalva, Csengele–Tömörkény.

Megyei III. osztály

Szombat, 14.30: Szegvár–Csanádpalota, Zákányszék–Újszentiván, Bordány II.–Gyálarét, Kistelek–Fábiánsebestyén.

Vasárnap, 10 óra: Pázsit SE–Szentes II. 14.30: Földeák–Nagymágocs, Ruzsa–Dóc, Öttömös–Kiszombor.

Megyei IV. osztály

Tisza-Maros csoport, szombat, 14.30: Móravárosi Kinizsi–Pitvaros, Szikáncs–Szőreg.

Vasárnap, 14.30: Eperjes-Fábiánsebestyén II.–Maros-menti UFC, Nagylak–Kübekháza, Maroslele–Kecskés.

Homokháti csoport, szombat, 14.30: UTC II.–Domaszék, Tömörkény II.–Kiskundorozsma II.

Vasárnap, 14.30: Pusztamérges–Sándorfalva II., Csanytelek II.–Csongrád II., Szatymaz–Ásotthalom. Szabadnapos: Ópusztaszer.