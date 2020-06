Takácsot motiválja az NB I

Kéthetes pihenőjüket töltik a Szeged–Csanád GA labdarúgói, akik közül a kapus Takács János (20) az egyik legkevesebb gólt kapta az NB II mezőnyében.

A félbeszakadt labdarúgó NB II mezőnyében az egyik legkevesebb gólt a Szeged–Csanád Grosics Akadémia kapta, amelynek kapujában pályafutása első felnőtt szezonja remekül alakult a 2000-es születésű Takács Jánosnak. A Tisza-parti alakulnál csak a Budafok (23) és a Szolnok (27) kapott kevesebb gólt, a Gyirmót és a Dorog mellett a Szeged zárt 29-29 összeszedett találattal.

– Az egyik legjobb csapatvédekezés a miénk volt, nagyon jó védelmünk volt sok rutinnal, és a csatártól kezdve mindenki kivette a részét a kapunk őrzésében. Próbáltam kiegyensúlyo­zott maradni, ez többnyire si­­­került, de akadtak meccsek, amelyeken volt bizonytalanság is. Én inkább mindig a pozitív dolgokat emelem ki, innen elemezzük a hibákat is – nyilatkozta a fiatal, sándorfalvi származású kapus, aki korához képest jól bánik a labdával, ha őt is bevonják a járatásába.

– A kapusedzéseken Bagdi Ferenccel, valamint Szántai Leventével és Alekszics Branimirrel közösen sokat gyakoroljuk a lábbal való játékot, de én is sokat fejlesztem magam, a gyengébbik lábamat is. Közben azért figyelem a nemzetközileg jegyzett kapusokat, próbálom őket kö­­vetni. Példaképem nincs, já­­té­kosként Cristiano Ronaldo mentalitását nagyon kedvelem, és talán a Chelsea kapusa, Kepa stílusát érzem a magaménak.

Takács szerencsés helyzetben volt a meccs- és közös edzésmentes időszakban, majd elkezdték a munkát az új edzővel.

– A sándorfalvi kis műfüvest ezen időszakban is használhattam néhányszor, és anyukám so­­kat segített nekem – mondta a fiatal kapus.

– Dobos Barná­val inkább elemzéses időszakon vagyunk túl, így sokat ját­­szottunk egymás között, és kü­­lönböző szituációkat gyakoroltunk. Meccsről meccsre tervezünk a következő időszakban is, lépcsőről lépcsőre kell haladnunk, és én is így szeretnék haladni a saját karrieremben. Az NB I? Nyilván motivál, hogy egyszer ott játszhassak akár Szegeden is, amely a szülővárosom, és láttam, mennyire szeretik a futballt a szurkolók.

A Szeged–Csanád Grosics Aka­­démia június 22-én kezdi el a felkészülést.