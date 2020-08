Török Béla Egerben küzd a nemzetközi porondért

A szegedi nevelésű Török Béla a Vasastól az Egerhez igazolt, ahol a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása kiváló motivációt jelent számára. A világbajnoki ezüstérmes játékos számára a legfontosabb, hogy élvezze a vízilabdát.

A BVSC-nél nagy utat tett meg a szegedi nevelésű vízilabdázó, Török Béla, hiszen visszakerült a válogatotthoz is, amellyel világbajnoki ezüstérmes lett. A zuglói évek után egy csonka szezon következett a Vasassal, idén pedig újra klubot váltott, az Eger együtteséhez csatlakozott. A Vasasnál egyéves szerződése volt, így szabadon távozhatott a komoly átalakuláson átesett klubtól, a hevesiek tervei pedig nagyon szimpatikusak voltak számára.

– Szécsi Zoltán keresett meg, remek koncepciót vázolt fel. Hasonló közegbe kerültem, mint anno a BVSC-nél, hiszen itt is megvan a potenciál a csapatban, hogy tudatos és kemény munkával egy-két éven belül kiharcolja az európai kupaszereplést – jegyezte meg Török Béla. – Van egy stabil, jó kezdőnk, amelynek a fiatalok is egyre inkább tudnak segíteni, és az egri közönségnek rengeteget számít, hogy nem egy összevásárolt keretünk van, hanem komolyan támaszkodik a helyi kötődésű játékosokra – hangsúlyozta.

A Szegeddel 2009-ben LEN-Kupát nyerő pólós kifejezetten élvezi, hogy hat év után újra vidéken él.

– Száz méterre lakom az uszodától, tíz perc sétára a belvárostól, és nincsenek dugók. Ez nagyon tetszik, a csapatnál is remek a hangulat, minden rendben. Már csak egy kívánságom marad, jó lenne, ha az előttünk álló szezon már nem lenne csonka a járvány, vagy bármi más miatt. A tavaszi kényszerszünet az élsport szempontjából rossz volt, de az ilyen helyzetekben is meg kell találni a jót. Élveztem, hogy a feleségemmel több időt tölthetek, és jutott energia a lakásfelújításra is – árulta el.

Idén ünnepelte 30. születésnapját, felmerült a kérdés: a harmincas éveiben milyen célokat szeretne elérni.

– A válogatottról sosem mondhat le egy játékos, de egyelőre a klubra koncentrálok. A legfontosabbnak azt érzem, hogy élvezzem a vízilabdát, és ez még így van, egyáltalán nem munkaként élem meg az edzéseket, mert nagyon szeretem csinálni – válaszolta Török Béla.