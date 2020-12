Újabb feladatok várnak rájuk

Ez a hét is két mérkőzést tartogat a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, és akárcsak a múlt héten, most is az első meccs tűnik nehezebbnek. Ma délután Körmenden játszik Szrecsko Szekulovics csapata.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Egy győzelemmel és két vereséggel zárta a múlt hetet a Na­turtex-SZTE-Szedeák, amely szo­­ros meccsen kapott ki a Szolnoktól és a Pakstól, viszont az előzetesen is legfontosabbnak vélt, Zalaegerszeg elleni mérkőzést hozni tudta, így 5 győzelemmel és 4 vereséggel várja a folytatást. A ritmus a héten sem csökken igazán, hiszen ma Körmenden játszanak Govensék, míg vasárnap egy korábbról el­­maradt mérkőzést pótolnak, a Pécs érkezik majd Szegedre.– Inkább érzelmileg volt ne­­héz felpörögni a Zalaegerszeg elleni mérkőzésre, de nagyon örülünk, hogy sikerült nyernünk, így felszabadultabban tudunk dolgozni. Jól teljesít eddig a Körmend ebben a szezonban, az látszik, hogy idénre is egy jó csapatot tudtak építeni. De mindent megteszünk azért, hogy a legjobbunkat nyújtva sikerüljön egy bravúrt elérnünk – nyilatkozta a meccs előtt Simándi Árpád, a Naturtex-SZTE-Szedeák másod-

ed­­­zője.

Szó se róla, a Körmend idén egy picit átalakult, ám eddig hét meccséből hatot is megnyert, és csak Kecskemé­ten kapott ki Ziga Mrvljak csapata, amelynek erejét az is mutatja, hogy múlt héten három idegenbeli győzelmet is bezsebelt. Hétfőn Kaposváron, szerdán Debrecenben, szombaton pedig Jászberényben tudott nyerni a vasi gárda, amelyből a két amerikai légiós, Xavier Thames és Travis Taylor is remek számokat hozott az eddigi mérkőzéseken.

Eddig az élcsapatokkal szemben is rendre izgalmas, jó mérkőzéseket tudott játszani a Szedeák, azonban egyiket sem tudta megnyerni. A körmendi siker természetesen bravúr lenne, de az eddig mutatottak­­ra joggal alapozhatnak a Tisza-partiak. Legutóbb már a triplák is jól mentek, ez pedig kulcskérdés lehet majd a mai mérkőzésen is, akárcsak a lepattanózás. A Szedeák keretéből egyébként mindenki bevethető, teljes kerettel vághat neki a körmendi túrának a csapat, Dzseletovics kisebb sérülése szerencsére nem komoly, így senki sem hiányzott a Körmendre már tegnap elutazott csapatból.

Érdekesség, hogy tíz napon belül kétszer is találkozik a két csapat, hiszen ezt a mérkőzést a nyitófordulóból pótolják, majd december 19-én már az eredeti kiírás szerint, Szegeden találkozik a Szedeák és a Körmend.