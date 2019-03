Maradt a Tiszasziget előnye - galéria

Ifjúságiak, A csoport

21. forduló: L–IT SZEAC–Kiskundorozsma 0–5, gólszerzők: Kalapács (2), Tóth I. (3). Bordány–Tiszasziget 0–11, gsz.: Rutai (4), Papp (3), Bozóki (2), Rádi, Pap. Szentesi Kinizsi–UTC 9–0, gsz.: Péter (4), Smiák (2), Sáfár, Mihály, Bertók. Zsombó–Algyő 4–1, gsz.: Mocsári D. (4), ill. Dancsik. DAFC Szeged–Mindszent 6–0. FK 1899 Szeged–Maros-menti UFC 3–2. Kistelek–HFC 1–8.

A hétvégi program

22. forduló, szombat, 16.30: Kiskundorozsma–SZVSE, Algyő–Makó II., UTC–Zsombó, Tiszasziget–Szentes, Röszke–FK 1899 Szeged, Székkutas–Csongrád. Vasárnap, 16.30: Szőreg–Bordány.

Bordány, 350 néző.Virág András Barnabás – gyengén (Vida, Lászlai).Vasas 6 – Sólya 6, Popovics 6, Molnár D. 6, K. Tóth 6 (Molnár B. –), Kis 6, Vékes 6, Bábi 6, Lőrinc 6, Nagy 6, Kozma 6 (Nyerges –).Tóth János.Czirják 0 – Rádi 7, Réczi 6,5, (Fődi –), Rutai 8, Drágity 6,5 (Bernát –), Fodor 6,5 (Bálint T. –), Deák 6 (Zámbori –), Bálint D. 6,5, Bozóki 6 (Papp II. Á., 6), Kökény 7, Kántor 7,5.Bernát Péter.Kökény (41.), Rutai (53., 60.).– Sok volt a hiányzónk, de továbbra is pozitívan tekintünk a hátralévő fordulókra.– Az első félidőben nem találtuk a játék ritmusát. A másodikban változtattunk, és fontos három pontot gyűjtöttünk be.Zsombó, 150 néző.Mucsi Zsolt – közepesen (Minda, Kis).Tari 8 – Csikós D. 7, Bálint 6 (Székely –), Gajdó 6 (Lajkó B. –), Kószó 6,5, Törköly 6,5 (Frankó –), Gyuris 6,5 (Tóth O. –), Rozs Á. 6,5, Németh T. 6,5 (Zetkó –), Szegedi 6,5, Csikós K. 6,5.ifj. Mihálffy Zsolt.Révész 5 – Sebők 5 (Tóth M. –), Hatvani 5, Pénzváltó 5, Szélpál 5, Mészáros 5, Daróczi (Belanka 6), Bozsóki 5, Kovács M. 5, Lajkó A. 5 (Varga G. –), Szil 5 (Molnár Sz. –).Sebők László.Németh T. (9.), ill. Belanka (73.), Hatvani (75.).– Hiányzó játékosaink nélkül is kiválóan küzdöttünk. Rendkívül nehézzé tettük az Algyő győzelmét. Szép volt, fiúk!– Úgy jöttünk ki a pályára, hogy azt hittük, elég, ha megjelenünk, ezzel saját magunknak teremtettük meg a szezon legnehezebb meccsét. A végén szerencsére így is sikerült megszereznünk a győzelmet.Szentes, 100 néző.Bálint Dániel – közepesen (Vida, Soós).Tóth L. 5 – Vincze Z. 6, Kiss-Kása 6, Kovács N. 6 (Légrádi –), Prozlik 6,5 (Plenter –), Bertók 6, Molnár Zs. 6 (Pölös –), Juhász Cs. 6, Szeles 6, Paczali 6 (Lőrincz –), Szarvas 5,5 (Lekrinszki 5,5).Némethy László.Mészáros L. 4 – Zsömbörgi 5, Szántó 5, Péczely 5, Kasza 5 (Pusztai –), Sós 5, Zsibrita 5, Valach 5, Kiss P. 5, Balogh 5, Koncz P. 5.Balogh Dávid.Szeles (53.), Prozlik (75.).–Nyögvenyelős sikert arattunk, a lényeg, hogy megszereztük a három pontot.–Az egyéni hibákat minimalizálnunk kellene, elöl pedig minden helyzetünket megbecsülni. Bízom a szebb, eredményesebb folytatásban.Makó, 50 néző.Kakuk Szabolcs – gyengén (Bozóki, Brezovai).Füstös 8 – Varga Á. 7, Vajna 5, Graur 6, Kardos 7, Herczeg 6, Frank 5–2=3, Bartucz M. 7, László 5 (Szilvási 6), Bány B. 6, Beke 7.Krucsó Ákos.Kandó 5 – Tóth J. 6, Kiss R. 5, Bartyik R. 6, Bürgés 5 (Rostás –), Szőke 5 (Perpaurer 6), Gyüre 5 (Dér –), Rácz D. 6 (Győrfi 5), Darida 5 (Balog –), Rau 6, Szabó M. 6.Bacsa Zsolt és Vinnai István.Kardos (29.), Bartucz M. (63.), ill. Tóth J. (41.), Dér (92.).– Tíz emberrel is nagyot küzdöttek a fiúk, majdnem sikerült győznünk.– Ideális futballidőben, küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született.Szeged, Felső-Tisza parti stadion, 80 néző.Bartucz Tamás – jól (Kócsó, Szabó L.).Kurucsai 7 – Heredea 7, Makai 7, Szélpál 7, Lengyel 7 (Varga Z. –), Csuka 7, Szalai 7 (Varga R. –), Gyurkovics 7, Dóra J. 7 (Hegyesi –), Palócz 7 (Frankó 7), Mucsi 7.Hüvös Gábor.Vigh 6 – Borgulya 5,5, Németh 6,5, Kalapács 6,5, Faragó 5,5, Dürgő 5,5 (Fekete –), Bartos 5,5 (Vörös 4), Fátyol 5,5, Nagy B. 5 (Néma 4,5), Táncos 5, Dongó 5 (Mohammadreza –).Kiss Máté.Palócz (38.).– Fegyelmezett, céltudatos játékkal szenvedélyes győzelmet arattunk. Az orrunk már kilóg a vízből!– A múlt hetihez képest kevésbé voltunk motiváltak. Ez a meccs is igazolja, nem feltétlen a tabellán elfoglalt helyezés határozza meg egy csapat játékerejét.Csongrád, 250 néző.Modes Ottó Péter – kiválóan (Zahorecz, Nagy).Verebélyi 6 – Mészáros 6, Kiss 6 (Farkas –), Orovecz 6 (Vellai 6), Deli 6, Vitos 7 (Berkes –), Bartucz 7, Juhász 6, Rakonczai 6, Bálint 6, Borda 6.Keller Mihály.Földesi 5 – Zsilák 5, Szűcs 5, Berta 5 (Kovács –), Fehér 5, Szalma 5,5, Szűcs D. 5,5, Tanács 5, Ördögh 5, Papdi Sz. 5,5 (Bárány –), Márki 5.Horváth Béla.Vitos (14.), Bartucz (17.), Berkes (93.), ill. Szűcs D. (60.).– Az őszi hozzáállásunkból valami visszajött, ezért sikerült a győzelem. Vellai Áronnak sikeres gyógyulást kívánunk!– Ez nem a mi napunk volt, a hazaiak jobban akarták a győzelmet, csak gratulálni tudok nekik.Szeged, SZVSE-stadion, 150 néző.Holczimmer Tamás – kiválóan (Berger, Benedeczki).Csanádi D. 7 – Kormányos 9 (Seres 9), Vastag 9, Csamangó 9 (Nagypál 9), Baka 9 (Albert 9), Fülöp 9, Pócs 9, Végh 9, Szilágyi 9 (Csanádi I. 9), Hatvani 10 (Szabó D. 9), Péter 9.Kelemen Balázs.Nagy M. 8 – Kis D. 1 (Szántó – ), Szabó I. 1, Daraki 1, Badi 1 (Homoki – ), Bujáki 1, Kis Á. 1, Miklós 1, Kabódi 1 (Szikszai – ), Paku 1 (Godó), Bartyik 1.Horváth Zoltán.Hatvani (10., 11-esből, 28., 30., 64.), Fülöp (15.), Pócs (25.), Szilágyi (38.), Péter (52., 11-esből), Baka (53.), Albert (78.), Szabó D. (80.).– Gratulálok a csapatnak! Örülök , hogy végig magas hőfokon játszottunk, és nem álltunk le egy pillanatra sem.– Egy véleményes tizenegyessel veszítettünk.1. Tiszasziget 20 16 2 2 67 – 12 502. Algyő 20 15 2 3 46 – 14 473. SZVSE 20 11 4 5 53 – 23 374. Bordány 20 11 2 7 44 – 26 355. Röszke 19 11 0 8 37 – 26 336. Szentes 20 10 2 8 28 – 26 327. Szőreg 19 9 5 5 31 – 21 328. Kiskundorozsma 19 10 1 8 27 – 25 319. Csongrád 19 10 1 8 26 – 28 3110. HFC II. 20 8 2 10 37 – 44 2611. Makó II. 20 5 6 9 26 – 33 2112. UTC 20 6 2 12 27 – 47 2013. Zsombó 20 3 1 16 21 – 57 1014. Székkutas 19 2 3 14 24 – 67 915. FK 1899 Szeged 19 2 3 14 16 – 61 91. HFC 20 17 1 2 116 – 24 522. DAFC Szeged 19 17 0 2 92 – 18 513. Szentes 19 16 2 1 96 – 15 504. Tiszasziget 20 14 1 5 116 – 44 435. Bordány 20 10 1 9 59 – 45 316. Kiskundorozsma 20 9 4 7 49 – 33 317. Csongrád 19 9 2 8 45 – 40 298. Kistelek 19 7 2 10 46 – 66 239. UTC 20 7 1 12 33 – 92 2210. Algyő 20 6 3 11 56 – 68 2111. FK 1899 Szeged 20 5 5 10 27 – 40 2012. Zsombó 19 6 0 13 27 – 88 1813. MUFC* 20 5 3 12 45 – 68 1714. L–IT SZEAC 19 4 2 13 20 – 97 1415. Mindszent 20 1 1 18 24 – 113 4