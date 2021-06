Péntek óta zajlik a 16. labdarúgó Európa-bajnokság, és ma este számunkra is megkezdődik, a Puskás Arénában a címvédő portugálokkal játszunk telt ház előtt. Szombaton ugyanitt a világbajnok franciákat fogadjuk, a lelátókon akkor sem lehet majd leejteni egy gombostűt sem, jövő szerdán pedig válogatottunk Münchenben az előző világbajnok németekkel csap össze. Ezt így együtt még mindig ízlelgetünk kell, és nem csak amiatt, hogy milyen előkelő társaságba kerültünk. A kontinenstorna sorsolását még 2019. november 30-án ejtették meg, s ha a világ a normális kerékvágásban haladt volna, már régen túl is lennék ezen a 2020-as Eb-n. A koronavírus-járvány azonban mindent átírt, s most valahogy úgy lehetünk, mint az a kisgyerek, aki az előző karácsonyra várt ajándékát egy évvel később kapja meg.

De ebben a történetben most már csak az számít, hogy mi is megkapjuk ezt az ajándékot, amiben csak az az ajándék, hogy két mérkőzést itthon játszhatunk; hála az UEFA korábbi elnökének, Michel Platininek, amiért 2012-ben bedobta a közös rendezés ötletét. A kijutásárt Marco Rossi csapata nagyon is megdolgozott. S tény ugyan, hogy a 2012-ben még 16 csapatos mezőnyt 2016-ban 24-esre bővítették, azért öt éve mégiscsak 44 év után tértünk vissza az Eb-re, ahol megvetettük a lábunkat.

Az előző, franciaországi kontinenstornán úgy jutottunk a nyolcaddöntőbe, hogy az első helyen mentünk tovább a csoportunkból öt ponttal, s mai ellenfelünkkel, a végül Eb-győztes portugálokkal úgy játszottunk 3–3-as döntetlent, hogy Cristiano Ronaldóék futottak az eredmény után.

Belénk éghetett a kép, hogy a lyoni stadionban a harmadik gólunk után az ellenfél legnagyobb klasszisa a kezeivel a levegőbe csapkodva hisztizik és toporzékol a pályán – ilyen jelenetet ma is szívesen látnánk.

A papírforma persze nem ezt ígéri. A magyar keret összértéke 74,5 millió euró, Szoboszlai Dominik kiesése sokat csökkentett rajta, de a portugálok 872,5 milliós értékének vele együtt is csak a töredékét hoznánk. A francia keret értéke 1,03 milliárd, a németé 936,5 millió. Csoportharmadikként is tovább lehet jutni, így azt, hogy ez egy igazi halálcsoport, leginkább mi mondhatjuk, mert ebben ránk az áldozat szerepét osztották. Ám akármi is történik, az Eb-kijutás, az Izland elleni pótselejtező utáni eufória, a Nemzetek Ligájában az A ligába jutás és egy ma este körömszakadtáig küzdő magyar válogatott csakis futballünnepet varázsolhat a Puskás Arénába.