Túlzásba esett: dupla csonttörést okozott az edző saját játékosának

Kemény sport. A vízilabdában a víz alatt és fölött is komoly harc dúl. Illusztráció: Vidovics Ferenc

A vízilabda kőkemény, akár agresszív sport is. Aki versenyszinten űzi, az tudja, mi várhat rá a vízben – és azon kívül is. Vannak dolgok, amiket meg kell mutatni a fiatal játékosoknak a parton, hiszen enélkül a vízben sem tudják alkalmazni azt.A Legrand Szentes–Pécs fiú gyermekbajnoki mérkőzésen éppen ezt történt: a hazai edző egy gyakorlatot mutatott be, ám közben túllépett egy határt, és a túlzottan vehemens akció közben súlyos sérülést okozott saját tanítványának. Információink szerint a fiatal játékos még visszaszállt a meccsbe, ám később rosszul lett, és a kórházban kötött ki. Az orvosok megállapították: szegycsont- és bordatörést szenvedett. A tréner már nem a klub alkalmazottja, és a Szentesi VK megtette a hivatalos lépéseket is az ügyben.A klub a következő hivatalos álláspontot tette közzé a közösségi oldalán: „Elhatárolódunk! Az elmúlt vasárnap rendezett Legrand Szentes– Pécs fiú gyermek vízilabda- mérkőzésen történt sajnálatos esetet a Szentesi Vízilabda Klub határozottan elítéli, amely nem maradt következmények nélkül. A vétkes edzőt felmentettük a munkavégzés alól, aki ezt követően beadta felmondását. A Szentesi VK az érintett trénert feljelentette, a Szentesi Rendőrkapitányság vizsgálatot indított az ügyben. A szegycsont- és bordatörést szenvedett játékosnak mihamarabbi felépülést kívánunk."– Ezt az esetet én és a Szentesi Vízilabda Klub is maximálisan elítéli. Természetesen az ügy nem múlt el következmények nélkül, megtettük a megfelelő lépéseket. Úgy tudom, a fiút azóta már kiengedték a kórházból – mondta Bujdosó Tamás, a szentesi klub elnöke.Az érintett edzőt telefonon sikerült elérnünk, ám az üggyel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.A testi nevelés egyik minősített esetével találkozhattunk a szentesi ügy kapcsán, amely minden valószínűség szerint nem volt szándékos. Ám az biztos, hogy az edző túlzásba esett.