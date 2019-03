A mai csúcshőmérsékletnél tavaly éppen 40 fokkal volt hidegebb

A ma várható csúcshőmérsékletnél negyven fokkal hidegebbet is mértek Szegeden tavaly márciusban. A jövő hét elején is lehűlés várható, akkor 12 fokkal esik vissza a hőmérséklet. – Csütörtökön tavaszias időre számíthatunk, az átlagnál jóval melegebb lesz, 22 fokos maximummal. Péntek délután kevés, három milliméter eső várható, majd szombaton egy hidegfront miatt lehűlés kezdődik – tájékoztatott Stahl László. A Szegedi Magaslégköri Obszervatórium észlelője elmondta, a hétvégén még 14 fok lesz, vasárnap éjjel 6-7 milliméter eső esik, majd a hét elején még hidegebb, hétfőn 12, kedden 10 fok lesz.



A Szeged külterületén lévő meteorológiai állomáson a legnagyobb havi hőingást, 40,6 fokot tavaly márciusban mérték, akkor a leghidegebb napon mínusz 19,6, a legmelegebb 21 fok volt. A márciusi szélsőségeket vizsgálva az 1951–2018 közötti időszakban a legmelegebbet, 26,7 fokot 1989. március 31-én, a leghidegebbet, mínusz 19,6 fokot 2018. március elsején regisztrálták. A február is szokatlanul meleg volt: néhány rövid periódustól eltekintve a hónap időjárása már-már kora tavaszias, inkább márciusnak megfelelő hőmérsékleteket és szárazságot produkált. Mint megírtuk, február 28-án pedig abszolút maximum hőmérsékleti rekord született: az eddigi 2008-as 20,2 foknál három tizeddel volt melegebb, 20,5 fokig emelkedett a hőmérséklet.