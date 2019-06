A sportegészségügy tudományos központja nyílt meg Szegeden - fotók

A sportegészségügyet szolgáló kutatások, valamint a sportolók eredményességének javítását, az egészségfejlesztést és a rekreációt segítő tudományos munka székhelye lesz Szeged azzal, hogy pénteken megnyitotta kapuit az Egészség- és Sporttudományi Kutatóközpont (Institute of Health & Science in Sport) a Lőcsei utca 9. szám alatt. Az Intézet a magyar táplálkozás- és sporttudomány nemzetközi szinten is ismert és elismert szellemi központja kíván lenni, amely eredményeivel hozzájárul a magyarországi és a határon túli magyar sport eredményességéhez, sikereihez, ezzel is erősítve a nemzetpolitikai célok elérését, a hazai tudásvagyon gyakorlati hasznosítását. Az Intézet az MTA Könyvtár és Információs Központ tagozata lesz.A pénteki megnyitón Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója kiemelte, olyan intézményekkel dolgoznak együtt, melyekről. nem is feltételezhető, hogy egy könyvtárral működnek együtt, hiszen a legtöbb emberben a könyvtár szó egész nap tanuló lányokat és fiúkat idéz. – Amikor Soós Sándor, az MTA KIK főosztályvezetője azt javasolta, hogy nyissunk az ipari és vállalkozói kapcsolatok felé, és egyből helyeseltem, és íme ez az intézmény az egyik ilyen partnerünk most már. Mivel az MTA-nak van egy olyan osztálya, mely rálát a világ összes kutatására, olyan dolgokat tudnak megállapítani, amiből kiderül, hogy merre halad a világ bizonyos értelemben. Tehát meg tudjuk mondani, hogy miben érdemes kutatni, miben nem kell, mert már számos kutatás van abban a témában, vagy a meglévő anyagokat mivel lehetne bővíteni – osztotta meg a részleteket. A főigazgató rámutatott: tovább erősítik a könyvtáros szakmát, a Szegedi Tudományegyetemen mesterképzés indul könyvtárosoknak.Fritz Péter egészségfejlesztő, egyetemi docens, a Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaság elnöke álmodta meg az Intézetet és hívta életre számos partnerrel. Azt mondja, egy hálózatot hoztak létre, mely által tudományágak és szakemberek tudnak találkozni. – Ezen az úton nyolc évvel ezelőtt indultunk el egy tudományos magazin formájában, amiről sokan akkor még úgy vélekedtek, hogy olyan lesz, mint a tiszavirágzás, aztán egyre komolyabbá vált, egyre többen csatlakoztak hozzánk még a határon túlról is. Ha a sporttudományt vesszük alapul, akkor jól látható, hogy nem lehet éveken át gondolkozni, és kutatni a választ a kérdésre. Azonnal válaszokra, információkra van szükség, ehhez pedig egy adatbázisra, ebben segít majd az intézet. Projekt alapú gondolkozásra van szükségünk, ebben a miskolci, a pécsi, a szegedi egyetem is partner, valamint a sort bővíti a Budapesti Műszaki Egyetem. Itt otthon van a sportoló, a szurkoló, az orvos és a tudós egyaránt, a humán források rendelkezésünkre állnak, tehát sikeres eredményeket érhetünk el – hangsúlyozta.Kiderült, a most átadott szegedi épület az Intézet székhelye lesz, melyben tárgyalók lesznek, egyik videokonferenciára is alkalmas lesz, így a nemzetközi kapcsolattartás is megoldott, míg az emeleten öt munkaállomásos kutatói labor lesz kialakítva. Ezt hazai és nemzetközi, vagyis vegyes kutatásokra is szánják. Az épületben a messziről jött kutatók szállása is megoldott lesz, egy szakmai könyvtár is helyet kap, valamint a teraszt is úgy alakították ki, hogy az év mind a 12 hónapjában alkalmas legyen kutatásra.A hazai tudományos élet jeles személyiségei, olimpikonok és ismert sportolók, mint például Kropkó Péter világklasszis triatlonversenyző és Sas Sándor erőemelő paraolimpikon jelenlétében nyílt meg az Intézet.