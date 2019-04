A Tiszáról készítettek kisfilmet a diákok - videó

Paszternák Dávid és Pál Benedek sokáig gondolkodott, milyen filmet forgassanak a Tiszáról. Végül ötletük díjnyertes lett a Petőfi-telepi Művelődési Ház pályázatán. Fotó: Kuklis István

A díjazottak



A filmkészítő versenyt a 14 éves Pál Benedek és Paszternák Dávid nyerte. A 13 éves Szvatek Dominik alkotása lett a második, a 17 éves Smányi Szabolcs végzett a harmadik helyen. A különdíjat a hatodikos Horváth-Fock Erik kapta.

A Petőfi-telepi Művelődési Ház rendezvénysorozatot szervezett a szegedi árvíz 140. évfordulójára, ennek részeként filmpályázatot hirdettek 10–18 éves diákok számára. A Szeged folyója, a Tisza című filmkészítő pályázatnak kevés megkötése volt, viszonylagos szabadsággal dolgozhattak a fiatalok: a filmnek 30 másodperc és két perc között kellett lennie. A pályamunkák értékelésénél kiderült, leginkább az általános iskolás korosztályt érintette meg a téma.– Minden gyermek számára mást jelent Szeged folyója, a filmkészítők hozzá kötődő hobbijuk révén közelítették meg a témát. Volt, akit hobbija, a horgászat, másokat sporttevékenységük, a kajak-kenu vagy éppen a Tisza-parti kutyasétáltatás ihletett meg – magyarázta Jarabekné Treplán Mariann, a művelődési ház vezetője. Érkezett nevezés Szegedről, Algyőről és a határon túlról is.A győztes kisfilm is személyes élményen alapult. Pál Benedek és Paszternák Dávid az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájában osztálytársak, már elsőben barátok lettek. Kettejük közül Benedek ért a technikához, másfél éve jár a D2 Ifjúsági és Fejlesztő Klubba, ahol filmeket forgatnak, vágnak is.– Anyukám küldte át a pályázati felhívást, ekkor szóltam Dávidnak, hogy gondolkodjunk, mi legyen a téma.Én korábban kenuztam, Dávid még most is kajakozik, mégis nehezen ment az ötletelés – mesélte Benedek. Már-már úgy tűnt, mégsem forgatnak filmet, amikor értesültek arról, hogy a nagy árvíz évfordulóján több hajós egyszerre evez a Tiszán. Ezt a napot használták ki a fiúk. Dávid lett a főszereplő, az operatőri feladatokat Benedek látta el. A szöveget közösen írták, nevetve mesélték: elsőre, sőt másodjára sem volt tökéletes. – Harmadjára sikerült megírnunk, a felolvasás sem volt könnyebb, többször nekifutottam – emlékezett vissza Dávid. Benedek elmondta, az operatőri pályán képzeli el magát, így továbbra is jár a D2-be, sőt most már Dávid is úgy gondolta, megtanulja a kisfilmkészítés rejtelmeit.