A virágokról szól a hétvége

Továbbra is a kevés, tartós virágból álló, hosszúkás csokor a divat ballagásra. Fotó: Frank Yvette

A hétvége a virágárusoké lesz, az anyák napja és a ballagások miatt rengeteg megrendelést teljesítenek. A kereslet megnövelte az árakat is: 10–20 százalékkal többe kerül most a vágott virág, mint az év más időszakaiban. Ráadásul az anyák napi tavaszi csokrokból valószínűleg nélkülözni kell idén a tulipánt: a hirtelen jött meleg miatt azt már szinte sehol nem lehet kapni.Mivel anyák napjára sokan választanak cserepes növényt, a virágkötőknek most a nagy munkát elsősorban a végzős középiskolásoknak szánt csokrok adják. Gáspár Marianna szegedi üzlettulajdonos elmondta, az évekig nagy divatnak számító plüssfigurák ma már annyira nem menők, egyedül a rózsaszín flamingót és a ballagó macikat keresik még. – Elsősorban hosszúkás csokrokat kérnek, 3–10 ezer forint értékben. A szerencsebambuszt nagyon szeretik, e mellé orchideát, flamingóvirágot kérnek leggyakrabban.Lányoknak a rózsaszín, a lila és a pink, fiúknak a zöld, fehér és kék árnyalatú csokrok a legideálisabbak ballagásra. Aki pedig szeretne kicsit extravagánsabb virággal kedveskedni, idén a karra akasztható, így táskaként viselhető virágboxszal teheti ballagó szerettét trendivé.