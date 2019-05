Afrika, Amerika és Magyarország között ingázó szegedi koreográfusa lesz a Titanicnak a szabadtérin

Viki zanzibári táncos csapatával, a JC CREW-val. A szegedi lány hiphopot oktat az afrikaiaknak, tőlük pedig az autentikus afrikai ritmusokat sajátítja el.

Barta Viktória nagy álma vált azzal valóra, hogy a szegedi szabadtérin koreografálhatja a Titanic musicalt. A szegedi születésű táncos-koreográfus már számtalan darabban táncolt és rengeteg koreográfiát készített, ez most mégis mérföldkő az életében. A Titanicra Somogyi Szilárd rendező kínálta meg a beszállókártyával, először szóhoz sem jutott, ugyanis a szabadtérin még sosem dolgozott koreográfusként. – Nagyon szívbemarkoló ez nekem, hiszen itt kezdődött minden, 1994-ben a Miss Saigonban debütáltam táncos statisztaként, ám koreográfusként hamarabb jutottam el az Egyesült Államokig vagy Oroszországig, mint a szabadtériig – mesélte a művész.A tánc iránti szerelme egészen korán kezdődött, óvodáskorától művészi tornázott, majd jazztáncot tanult, középiskolásként már több előadásban szerepelt. Bár már világosan látszott, hogy a tánc az élete, mégsem gondolkodott tudatosan abban, hogy ezt a pályát választja. Érettségi után jött a szerelem, és egyszer csak Zanzibárban találta magát. Animátorként dolgozott a Tanzániához tartozó szigeten, akkor már két éve nem volt aktív táncos, ott kezdett táncot oktatni, valamint ő is tanulta az afrikai ritmusvilágot. Miután hazajött, felvették a táncművészeti főiskolára, és – bár máig nem tudja, ki adta be a felvételi lapját – 2005-ben diplomázott moderntánc-pedagógusként, majd szerződtették az Operettszínházba énekes-táncos előadóként.Mint mondja, mindig a tánc választotta őt, sose mondta ki, hogy táncos vagy koreográfus szeretne lenni. Igazából akkor döntötte el, hogy ez lesz az élete, amikor 1996-ban bemutatták az Elizabethet, ahol meglátta a haláltáncosokat, és nem nyugodott addig, amíg ezt el nem táncolhatta. Miután ez az álma teljesült, lépcsőket végigjárva lett szabadúszó koreográfus. Vikit a magyarországi autentikus hiphopkultúra nagykövetének is nevezik. Úgy külföldön, mint hazánkban, jelenleg a hiphopkultúra egyik legkiemelkedőbb szaktudású alakjaként ismerik. A HHI amerikai szervezetének szakmai igazgatójaként szervez versenyeket, és elit bíróként dolgozik a világ legnagyobb hiphopversenyein. A mai napig ingázik Zanzibár és Magyarország között, ahol csapatával komolyan készül a sziget első táncfesztiváljának megszervezésére. Úgy érzi, szakmailag a helyén van. Itthon még nem tudni, mit hoz a jövő számára, de koreográfusként boldogan vinné színpadra az Addams Family című musicalt.