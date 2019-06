Aggasztó hazánk demográfiai helyzete, de még visszafordítható

2016-ban 9,8 millió volt Magyarország lakosságszáma, a szakemberek szerint ez 2060-ra 7,9 millió­ra csökkenhet. A demog­ráfiakérdés egyik kulcsproblémája, hogy akik biológiailag a legfogékonyabbak a várandósságra – vagyis a 30 év alattiak –, azok vállalnak legkevésbé gyermeket. A kormány célja a nemzetfogyás megállítása, ez a záloga annak, hogy a demográfiai folyamatok negatív tendenciáját megállítsák, illetve ellenkező irányba fordítsák. Ennek a szellemiségében szerveztek – többek között – szegedi szakemberek konferenciasorozatot, amelyet az ország több városában és a határon túlon is megrendeztek.Idén még három állomása biztosan lesz a Demográfia, egészség- és szociálpolitika tudományos konferenciának. Bártfai György professzor, szegedi szülész-nőgyógyásztól, a konferencia egyik ötletgazdájától megtudtuk, tavaly januárban Kecskeméten a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság és a kecskeméti alpolgármester, Mák Kornél támogatásával szerveztek tudományos ülést, ahol a hallgatóság soraiban szinte minden korosztály képviseltette magát.– A konferencia sikere, az érdeklődők aktivitása arra ösztönzött bennünket, hogy két hónap múlva Párducz Lászlóval, a Békés Megyei Központi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály vezetőjével Gyulán szervezzük meg második ülésünket, és immár konferenciasorozatban gondolkozzunk – magyarázta a szegedi professzor.A magyar népesség csökkenésével kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy bár a huszonnegyedik órában vagyunk, összehangolt cselekvéssel még javulás érhető el, és hosszú távon a kedvezőtlen demográfiai folyamatok visszafordíthatóak. Az előadók csapata folyamatosan bővült, és a szervezők között megjelent a szegedi Gál Ferenc Főiskola.Kozma Gábor rektor elmondta, a főiskola és az egyházmegye az egyes események előkészítésében, megvalósításában és konferenciakiadványok szerkesztésében vesz részt. Ő maga előadásain azt emeli ki, hogy társadalmi kérdésekben a legátfogóbb szemléletet a pedagógia, a nevelés ügye adja. Abból indul ki, hogy ahol a beteget, a szenvedőt nem ápolják, ahol nem várják hozzáértéssel a világra jövő gyermeket, ahol nem segítik a családot, az édesanyát, ahol a felnőtt ellátatlan marad szellemileg és lelkileg, betegségben-fájdalomban, ahol a nélkülözőről sem gondoskodik senki, ott minden megszűnik, előbb helyben, a településen és a régióban, aztán a nemzet kereteiben is.A rendezvényhez csatlakoztak a Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság szakemberei, a Nagycsaládosok Egyesületének helyi képviselői és a neveléssel, illetve a médiával foglalkozó szakemberek is, mint Balla Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés kabinetvezetője. Utóbbi úgy fogalmazott, a családvédelem és a gyermekvállalási kedv népszerűsítéséhez megfelelően kell a kommunikációs csatornákat használni, hogy a szakma üzenetei eljussanak az érintettekhez, itt fontos szempont a digitalizáció és a generációs különbségek figyelembevétele. Azt is hozzáfűzte, a konferencia témáival szorosan kapcsolódnak a kormány hétpontos családvédelmi akciótervéhez. Az itt összegyűjtött információkból egy oktatási anyagot készítenek, amelyet később bárki hasznosíthat. Csütörtökön rendezik meg a nyolcadik konferenciát, melynek helyszíne Zenta lesz.