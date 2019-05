Árkon bokron menekült a tolvaj - megint buszt loptak, ezúttal Szőregen - Fotók

Egy hónapot sem kellett várni a legújabb Csongrád megyei buszlopásra. Most Szőregről lopta el valaki a DAKK egyik új Mercedes buszát. A tolvaj több kilométert tett meg, egészen a Törökkanizsa utcáig jutott a helyi buszfordulóból, ahol többen is felfigyeltek az ámokfutóra.- Hajnal négykor én felébredtem, jött nagy dübörgéssel, utána pedig még több autó jött – mondta a Délmagyarországnak egy Törökkanizsa utcában lakó asszony, aki azt kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Ő mondta el azt is, hogy a busz az utca végéig jutott, ahol meg akart fordulni, de ott beleragadt a sárba.Az üldözés tényleg hangos lehetett, mert a néhány házzal arrébb lakó Gábor Terézia és három unokája is felriadt a nagy zajra.- Egymás, után, ha nem ment tizennyolc rendőrkocsi, akkor egy se. Én is kijöttem a gyerekekkel, mind a hárman futottak utánam, először fogalmam sem volt mi történik – mondta az asszony, aki reggel is látta a buszt, amikor a gyerekekkel iskolába indult.Azt mondta, hogy a jármű ablaka, eleje és oldala is össze volt törve, és – bár daruskocsi is volt a helyszínen – a busz saját kerekein gurult vissza az utcában a helyszínelés után.Azt is Gábor Terézia mondta el, hogy miután a busz beleragadt a sárba, újabb üldözés kezdődött, mert nem találták a tolvajt.- Biztosan megszökhetett, mert a rendőrök mindenhova bevilágítottak. A bokrok alatt is keresték, de szerintem nem találták meg – mondta az asszony, akinek igaza lett.A buszlopás miatt kerestük a rendőrséget, ahonnan egy szűkszavú közleményt kaptunk. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs osztálya azt írta, hogy jármű önkényes elvételének gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Azaz a buszozó férfi, vagy nő elmenekült a rendőrök elől.A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ is levélben reagált lapunknak. Azt írták, hogy megdöbbentek, amikor megtudták, hogy valaki ellopta, és menekülés közben súlyosan megrongálta a társaság egyik új autóbuszát. A jármű április 23-án, azaz másfél hete állt forgalomba Szegeden. Azt is írták, hogy mindenben segítik a rendőröket, hogy előkerüljön a busztolvaj, és felhívták a figyelmet arra, hogy aki egy „közfeladat ellátásában résztvevő járművet" ellop, vagy megrongál, azt akár három évre is lecsukhatják.Rövid időn belül ez már a második buszlopás volt a megyében. Emlékezetes, hogy április 17-én derült ki, hogy fiatal lányok loptak el egy menetrend szerinti autóbuszt a sándorfalvi végállomásáról egy hétvégi éjszaka. Őket végül még akkor elkapták.