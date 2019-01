Azt hitték, ilyen állat nincs: lapátorrú tokot fogtak Szegeden

Farkas István és egyik segítője, Gombos Attila a hallal. Fotó: Szűcs András

„Szia! Gratulálok! De ez hogy....???" – kommentálta egy ismerős Farkas István szegedi horgász fotóját a közösségi oldalon. Többen is tanácstalanok voltak a képet látva. Az újságíró is átverésre gyanakodott. Pedig a felvétel valódi.– Pontyoztunk aznap. Először azt hittem, hogy harcsát akasztottunk, olyan erővel húzott. Amikor közelebb ért, láttuk, hogy nem az. Aztán csak lestünk, hogy mégis mi lehet – mondja Farkas István, aki Gombos Attilával és Szűcs Andrással közösen pecázott december 26-án a szegedi Lencsés tavon. Elkelt a segítség. – Elfáradni elfáradt, de nem lehetett szákkal meríteni, a nagy orra miatt nem fért bele. Végül kézzel sikerült kiemelni. Nem a szájában volt a horog, mert nem a csalira kapott, csak beleakadt a szerelékbe. Azt hittük, valami mutáns, vagy ez egy fölfújt játék, és valaki szórakozik velünk. Jó buli volt. Lefényképeztük, aztán visszaengedtük a vízbe, hadd menjen. 11 kilós.A szerencsés horgász, aki benzinkúton dolgozik, és gyerekkora óta pecázik, utánanézett a fogásnak. Kiderítette – és ezt a Jobb Mint Otthon Kisvendéglőben meg is erősítették –, hogy a néhai Oláh Dezső ebből a halfajból csak kettőt telepített a Lencsésbe. Az egyik húszkilós korában elpusztult, erről a másikról pedig nem tudták, megvan-e még.A lapátorrú vagy kanalas tok (Polyodon spathula) Amerikában, a Mississippiben és mellékfolyóiban él. Pici rákokat, rovarlárvákat, növényeket és planktonokat eszik. Tátott szájjal, a fenék fölött úszik, ingatja a fejét, a száján beáramló vizet így szűri át – a kopoltyúívek apró fogai megfogják az ennivalót. Időnként nyel.Romániában 1992 óta tenyésztik – húsa állítólag a harcsáéra hasonlít, ikrájából kaviár készül –, de már kiszabadult, és a Dunában is előfordul. Mivel az április–májusi ívási időszakban többször is szaporodik, környezetvédők amiatt aggódnak, hogy idővel kiszorítja az itt őshonos tokféléket.Ahogy a Lencsésbe, más magyar horgásztavakba is tettek belőle. Nálunk 2006-ban egy 25 kilogrammos volt a legnagyobb kifogott példány. Elvileg kétméteresre és 90 kilósra is megnőhet, és ha jól érzi magát, ötven évig elél.