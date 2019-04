Bekapcsolják a Dél-Alföldet az európai gazdaságba: hétfőn aláírhatják a szándéknyilatkozatot a déli vasút megépítéséről

A képviselő elmondta, Szerbia és Magyarország vezetői már hétfőn aláírhatják a szándéknyilatkozatot, amely a Szeged–Szabadka vasútvonal helyreállításáról szól.

Lázár János szerint a Szeged és Szabadka közti vonal újjáépítése már 2022-re elkészülhet.

Fotó: Karnok Csaba

– A kormány Debrecent a Kárpát-medence keleti gazdasági fővárosává szeretné tenni, a keleti régió számára azonban elengedhetetlen Debrecen és Nagyvárad összekötése. A középső régió, azaz Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka hasonlóan fontos. Itt már épül a vasútvonal egy része, azaz a tramtrain Vásárhely és Szeged között

A Makó és Szeged közötti tramtrainvonallal kapcsolatban a térség képviselője elmondta: meg kell várni, hogyan fogadják a szegediek és a vásárhelyiek a két megyei jogú város között épülő vonalat.

A hétfői szerb–magyar kormányüléssel közel 100 évvel Trianon után nyílhat esély a történelmi Alföld gazdasági értelemben vett újraegyesítésére – közölte lapunkkal Lázár János országgyűlési képviselő. A politikus emlékeztetett, a kormányülés egyik kiemelt témája lesz a déli vasút újjáépítésére vonatkozó javaslat, amelyet a közelmúltban Orbán Viktor kormányfő is támogatásáról biztosított. Lázár János emlékeztetett rá, hogy a trianoni békediktátum nemcsak nemzetrészeket szakított el egymástól, hanem egykor virágzó gazdasági régiókat is feldarabolt, elsorvasztott. A történelmi Alföld gazdasági értelemben vett újraegyesítése ezért ma egyaránt érdeke hazánknak és Romániának, Horvátországnak és Szerbiának is.Lázár János hozzátette: mindez nemcsak azért fontos, mert a Szeged–Hódmezővásárhely közötti tramtrainszakasz logikus folytatását jelentené, hanem azért is, mert ezzel újjáépülne a történelmi Magyarországot kelet–nyugati irányban összekötő déli vasút egyik legfontosabb szakasza, amely az erőtartalékok régiójának számító Dél-Alföldet kapcsolná be újra az európai gazdasági vérkeringésbe.Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, az új déli vasútvonal aútvonalon közlekedne, és Lázár szerint mintegy 800 milliárd forintból akár tíz év alatt meg lehetne építeni.A képviselő elmondta: ahogy Magyarország növekedési tartalékát az Alföld és különösen a Dél-Alföld jelenti, úgy az Európai Unió számára Kelet-Közép-Európa jelenti ugyanezt. A gazdasági növekedés alapvető feltétele pedig az infrastrukturális fejlesztés. – Azt javasoltam a kabinetnek, hogy bontsa szakaszokra a déli vasút beruházását, és igyekezzen megszerezni hozzá a szomszédos országok, illetve az Európai Unió támogatását, amire a szerb–magyar együttes kormányüléshez hasonló kétoldalú találkozók kiváló lehetőséget kínálnak – fogalmazott Lázár János.A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a déli vasút újjáépítését akár nemzeti beruházásként is érdemes volna Magyarországnak megvalósítania, hiszen az gyors és költséghatékony eszköze lehet a hazai vidékfejlesztésnek, valamint a jelentős növekedési potenciállal rendelkező térségek felzárkóztatásának is.– húzta alá a képviselő.Mint megtudtuk, a Szeged és Szabadka közötti – vagyis a déli vasút első országhatárokon is átívelő szakaszát jelentő – vasútvonal helyreállítására vonatkozó tervek már készen vannak, a szerb kormány pedig költségvetési forrást is elkülönített az összességében mintegy 50–70 milliárd forintos fejlesztésre, amely a remények szerint akár már 2022-re megvalósulhat. A tervek szerint a két város között körülbelül 30 perc lesz a menetidő, a határátlépéssel együtt. Ez utóbbiról Lázár János azt mondta, hogy terminálos megoldással képzelik el, azaz mielőtt az utas felül a vonatra, ellenőriznék az iratait – csakúgy, mint a repülőtereken –, ennek köszönhetően a határátlépés már nem akasztaná meg az utazást.Lázár János kijelentette: megnyugtató, hogy a szerb kormány a vajdasági magyarokkal együtt kifejezetten pozitívan áll a hasonló közös fejlesztésekhez és ahhoz az ötlethez, hogy Szabadka regionális centrum legyen. – Ebben fontos és döntő szerepe van Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyarok Szövetsége elnökének, ő volt az ötletgazda, és ő lobbizta ki mindkét kormánynál – közölte Lázár. A politikus szimbolikus jelentőségűnek nevezte, hogy Trianon után száz évvel a két kormány közösen ilyen beruházásra készül. – Le lehetne végre zárni a múltat, hogy elkezdjük együtt belakni a jövőt – fogalmazott.Ha pozitív lesz a fogadtatása, akkor lehet nekiállni a makói vasút fejlesztésének. A cél ott is az, hogy 30 perc alatt el lehessen jutni az egyik városból a másikba. Emellett a harmadik szegedi Tisza-híd megépítésével együtt a Szeged és Temesvár közötti vasúti közlekedést is helyre lehet állítani.