Díjazták a roma szakkollégium vezetőjét: Hátrányos helyzetűek támogatásáért kapott elismerést Mészáros Ferenc

Munkatársainak ajánlja a díjat Mészáros Ferenc. Fotó: Kuklis István

Hetedik éve működik Szegeden a Keresztény Roma Szakkollégium, amelyet a Szeged–Csanádi Egyházmegye alapított azzal a szándékkal, hogy a felsőoktatásban tanuló roma és hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását támogassa. Munkájuk elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma esélyteremtési díjat adományozott az intézmény vezetőjének, aki ezt nem magának, hanem munkatársainak ajánlotta. Mészáros Ferenc úgy gondolja, közös feladatuk az, hogy az élhető jövő esélyét megteremtsék az itt élő diákoknak. – Arra ösztönöz minket ez a díj, hogy tovább folytassuk ezt a munkát. Büszke vagyok a díjra, ám egy karmester munkájához kell a zenekar is – magyarázta az igazgató. Az elismerést a fogyatékkal élők világnapján Budapesten, a Nemzeti Színházban rendezett gálaműsoron vehette át Fülöp Attillától, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárától.Mészáros Ferenc pedagógusként végzett, magyar–hittan–történelem szakos tanárként általános iskolában, gimnáziumban és felnőttképzésben is tanított. 2012-ben még az előkészületi munkák idején kérték fel a szakkollégium vezetésére. – Nagy utat tettünk meg, egyre népszerűbb a szakkollégium, és olyan intézménnyé tudott válni, amely ezeknek a hallgatóknak professzionális támogatást tud nyújtani – magyarázta az intézményvezető. A szakkollé- giumi program keretében segítik a diákok felkészülését az értelmiségi pályára. Az eddigi hat tanév alatt 80 hallgató vett részt munkájukban. 16 hallgatóval kezdték, most 33 tagja van a kollégiumnak, telt ház van, így szükségessé vált a bővítés. Megtudtuk, hamarosan új szárny épül az Indóház téri épület mellett, így 40 fős lesz a kollégium. A régi részben pedig nagyobb közösségi tereket, irodákat, kápolnát alakítanak ki.Tizenkét roma szakkollégium van az országban, céljuk, hogy jövőképet nyújtsanak a haza cigány közösségeknek. Ezekben a szakkollégiumokban az egyetemisták készülnek egyrészt saját szakmájukra, másrészt az értelmiségi létre. Tanárok, teológusok, jogászok és orvosjelöltek is vannak lakóink között. – Ők egyetemre járnak, tanulmányaikhoz mi négy dolgot tudunk hozzátenni: a keresztény értékrendet, megtartó közösséget, egy cigány és magyar identitáserősítő programot és személyre szabott szakmai támogatást – magyarázta Mészáros Ferenc. Hozzátette, minden hallgatónak van egy mentora, aki egyénileg foglalkozik vele. Büszkék arra, hogy hallgatóik 30 százaléka tudományos kutató munkát végez, sőt doktoranduszhallgatóik is voltak. – Célunk az, hogy az itt végzettek roma értelmiségiként felelősen tudják környezetüket formálni, reméljük, a társadalmi párbeszéd alakítói lesznek. Magyarország szempontjából megkerülhetetlen, hogy mi lesz a cigány közösségek sorsa – fűzte hozzá az igazgató.