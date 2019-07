Halászlében mérkőztek a telepiek - fotók

– Szoktunk főzni halászlevet szegedi módra, de azt hamis alaplével készítjük, lereszeljük a hagymát és a krumplit, és szerb halászlé fűszerrel ízesítjük. Ez valódi, most először álltunk neki az igazi változatnak. Hajnali kettőig dolgoztunk vele – mutatta a két hatalmas befőttes üvegben a sorsára várakozó alapot Makra Péter, aki partnerével, a halászléfőző-segédmunkásként bemutatkozó Vadai Gyöngyivel első alkalommal vett részt a Klebelsberg-telepi mini halfőző fesztiválon. – Most használjuk először, a bogrács is új, csak mi vagyunk öregek – tette hozzá a segédmunkás.A Klebelsberg Telepért Alapítvány és Varga Oszkár szervezésében idén már negyedik alkalommal várták a halászléfőző-mestereket a Zentai utcai Összefogás Házának udvarára a mini halfőző fesztiválra.Reggelire sült hurka és kolbász várta a versenyzőket, akik házi készítésű dolgokkal készültek, úgy mint sós és édes sütemények, valamint pálinka. – Két éve főztem, most csak statisztálok és iszok, meg itatom az újságírókat – mondta az egyik, már nem szomjas fiatalember, miközben csapattársa egy korsó sört, ő pedig egy gyűszűnyi pálinkát tolt az arcomba.A résztvevőknek fél tizenegy körül jó szórakozást és finom halászleveket kívánt Varga Oszkár. Az egyik sarokban a klasszikus, szűkülő szájú bográcsban már lobogott a bajai módra készülő lé. – Az asszony bajai, ez egy óra alatt elkészül. Nem állok neki szenvedni a szegedivel, igaz, imádom mind a kettőt. Mire a többiek megfőzik a szegedit, mi már össze is pakolunk – magyarázta a Farkas Ádám. Az ételbe egyenesen bajáról érkezett a házi gyufatészta.Délben a kíméletlen zsűri – köztük e sorok írója – döntött a főzetekről a hal előkészítése-darabolása, a halászlé színe és illata, valamint az összhatás alapján. A dicséret mellett az iszapízű, híg, szálkás jelzők is elhangzottak. Az egyik ételbe beleszagolva az egyik zsűritag csak annyit mondott, ezután iszunk egy pálinkát. Különlegességet is feltálalt valaki: tésztába csomagolva főzött a lébe a betétet, amivel csak az volt a baj, hogy szétesett, jelentősen rontva az egyébként finom halászlé élvezeti értékét.Első helyezett a Tölgyes László által készített halászlé, második Ökrös László főztje lett, a harmadik helyen pedig Kismárton Zsolt végzett.