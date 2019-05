Huszadik alkalommal majálisoztak a Klebelsberg-telepiek - Kilencen vállalták a birkát - Fotók

Május elsején Klebelsberg-telepen, a Zentai utca környékén már délelőtt kellemes illatok lengedeztek. Jubileumi, huszadik alkalommal rendezték meg az Összefogás Házában a telepi majálist, aminek elmaradhatatlan kísérőrendezvénye a marha- és birkapörköltfőző-verseny. Kispéter Zsolt szervező elmondta, az első telepi majálist a helyi polgári kör szervezte, ami két év után abbamaradt.– Én elevenítettem föl ezt a hagyományt, ami kiváló közösségépítő és közösségerősítő is egyben – mondta Zsolt, akitől azt is megtudtuk, 26 csapat nevezett a főzőversenyre, akik közül csak kilencen merték bevállalni a birkát.– A birka faggyús, kevesen szeretik. Nem rossz a birkapörkölt, de macerás – magyarázta a Harangláb Nyugdíjas Klub főzője, Gergely János, aki így 16 kiló marhalábszárból főzött pörköltet.Nem ijedt meg viszont a feladattól Kismárton János, aki Jani tata néven nevezett birkával és már a kezdetek óta, azaz húsz éve főz a telepi majálison.– Titkokat nem árulok el, de annyit elmondhatok, hogy jó hús kell hozzá. Ne legyen se túl faggyús, se sovány, mert az meg nem pörköltnek való. A birka olyan, mint a vad, ősszel és télen jó. Amikor tavasszal elkezd legelni, a húsa felvizesedik a sok zöldtől – magyarázta Jani tata, aki segítőjével két bográcsban összesen 30 kiló birkából főzte a pörköltet.A főzőktől kicsit távolabb, a faház mellett egy tárcsán Horváth Bence és csapata húst sütött.– Mivel nem tudunk főzni, ezért tavaly partizán jelleggel nekiálltunk sütni. Meg is kaptuk érte a különdíjat – forgatta a húsokat a fiatalember. Bencéék 20 szelet, mustárban pácolt karajt készítettek, ami vasárnap óta állt a pácban.A XX. Klebelsberg-telepi majális legfinomabb marhapörköltjét Terjék Csaba, a legjobb birkát pedig Szegedi Imre készítette.