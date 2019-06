Két tucat Queen-slágertől lesz hangos a Dóm tér

A musicaltörténelem egyik legnagyobb sikere, a 10 leghosszabb ideig játszott musical között tartják számon. Ez a We Will Rock You, a Queen dalaiból álló produkció. Eddig már 6 kontinensen mutatták be, összesen 17 országban, Londonban pedig rekordideig volt színpadon. Tizenkét évig játszották, eddig több mint hatmillió néző látta.



Ám az előadást elsőként nálunk új rendezésben, új koreográfiával, és ami a legfontosabb, magyar nyelven mutatják be. Most a szabadtérire is ellátogat a világklasszis musical, amelyet Cornelius Baltus holland rendező állít színpadra. Két tucat Queen-dal szólal majd meg magyar nyelven, a szövegekért Miklós Tibor felelt.



Ne tévesszen meg senkit a mostanában megjelent Queen­-film. Ez a történet a jövőben játszódik, az iPlanet nevű bolygón, amelyet egykor Földnek hívtak. Ezt a világot a Globalsoft uralja, élén a kegyetlen Killer Queennel és segítőjével, Kashoggi parancsnokkal. Ebben a világban a fiatalok mind egyformák, ugyanazt nézik, viselik és hallgatják – már ami a zenét illeti. A legfontosabb: nincsenek hangszerek, se élő zene. A fiatalok egy csoportja végül fellázad ez ellen, vissza akarják hozni a rockzenét, az egyediséget. Végül megtalálják az elveszettnek hitt hangszert is, a szent elektromos gitárt.



A darabot eddig csak a Pesti Magyar Színházban és a BOK Csarnokban láthatták. Most a szabadtérire Kentaur, a jelmez- és díszlettervező új öltözékekkel is előrukkolt. A Hard Rock Café is feltűnik a díszletelemek között, és több táncos is a csapat segítségére lesz.



A produkciót két hétvégén keresztül játsszák.