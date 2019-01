Kőkemény, de sikeres évet zártak

Kőkemény, de sikeres – így jellemezte Dóc tavalyi évét Tóth Margit polgármester. Mint mondta, több beruházás is zajlott a faluban, és idén is lesz mire büszkének lenni.



– A Magyar Közút 148 millió forintból teljesen felújította a bekötőutat. Ez nagy öröm volt a lakosságnak, hiszen közel 45 éve nem nyúltak hozzá. Most még a vízelvezető árok is ki lett takarítva, így tökéletes állapotba került. Saját beruházásként 1046 méternyi járdát is felújítottunk 30 millió forintból, elsősorban azokat a részeket, amelyek a 60-as, 70-es években épültek.



Elkészültek a családgondozó helyiségei is, ami régi elmaradása volt a településnek. – A kis iroda helyett, ahol eddig dolgozott a szakemberünk, hamarosan egy akadálymentesített, háromszobás helyiségbe költözhet, az orvosi rendelő mellé – mondta Tóth Margit.



– A régi orvosi szolgálati lakásból alakítottunk ki egy esetmegbeszélő szobát és egy irodahelyiséget, az épület pedig energetikai korszerűsítésen is átesett. Már csak a bútorok hiányoznak, és használatba lehet venni.

Tóth Margit sikerként beszélt arról is, két építési telket értékesítettek a településen élő fiataloknak.



– Tizenkét éve vagyok polgármester, ez idő alatt egyetlen telket sem tudtunk eladni. Tavaly decemberben viszont kettőt is értékesítettünk, amelyeket ráadásul nálunk letelepedni kívánó fiatalok vettek meg. Remélem, hogy ez utat mutat másoknak is, és még többen látnak fantáziát a dóci életben.



Egy szegedi vállalkozónak köszönhetően a művelődési ház épületében kialakítottak férfi-, női mosdót, egy helyi vállalkozó pedig a temetőben urnafalat épített.



A polgármester beszélt az idei fejlesztésekről is. – Az óvoda korszerűsítésére kiírt pályázatot több éve adtuk be, a költségek azonban azóta sajnos jelentősen megemelkedtek. Így az elnyert összeg nem fedezte volna a kiadásokat, még az önkormányzat pluszráfordításával együtt sem.



A Szeged–Csanádi Egyházmegye anyagi segítségének köszönhetően viszont 1-2 héten belül az akadálymentesítéssel elkezdődhetnek a munkálatok. Szintén nemsokára indul a Szeged–Ópusztaszer közötti kerékpárút építése, amit konzorciumban végeznek az érintett települések. Ezek mellett aláírtuk a megállapodást a sportpark kialakítására is, így amint az idő engedi, az óvoda mellett elkezdődnek a munkálatok.