Kortárs orosz road movie - bujkáló dramaturgiával: A gyilkos-premier Vidovszky György rendezésében

Vidovszky György A gyilkos díszletében. A darab elengedhetetlen kelléke egy retró busz. Fotó: Török János

Vidovszky György először esztétika szakra járt az egyetemen, de sokat foglalkozott filmekkel, tanított is abban a témakörben. Elmesélte, hogy gondolkodását alapvetően meghatározzák a filmek, és egyébként a színház volt az utolsó a művészetek között, amit megkedvelt. – Óriási hatással volt rám, hogy hogyan lehet képekben gondolkodni, elhelyezni egy színészt. Ez valószínűleg visszaköszön az előadásaimban is, de a road movie csak egy műfaji meghatározás – mondta Alexandr Molcsanov A gyilkos című darabja kapcsán. Lelke mélyén őrzi az érzést, hogy milyen volt tizenévesen színházba menni. Figyel rá, hogy az akkori énjének mi tetszene. – Minden rendezői döntést ennek az érzésnek rendelek alá. Jó, ha egy darabban fiatalok sorsát lehet bemutatni úgy, hogy az erős kérdéseket vessen fel. Ez egy fontos feladat.A felnőtteknek és a kamaszoknak szóló színházi művek szerinte tematikában válnak el egymástól. Shakespeare Hamletjét hozza fel példának, amely egy felnőtt-témát dolgoz fel, hiába tartozik a fiatalabb generációba Hamlet és Ophelia is. A történetük nem biztos, hogy foglalkoztatja az ifjúságot.– Esetünkben azt a kérdéskört járjuk körbe, hogy miként viszonyulunk a bűnhöz, mennyire fogadjuk el a sors által kijelölt utat magunk számára, mi lehet a feladatunk az életben. Mindezt egy végtelenül kiszolgáltatott fiú kálváriáján keresztül – mesélte a történetről, amelyben a főhős egy hatalmas kártyatartozást igyekszik törleszteni. – Ha nem is tudatosan, de a fiatalok folyamatosan rá vannak kényszerítve, hogy meghatározzák önmagukat, például, hogy mivel akarnak foglalkozni majd felnőttkorukban. Az is egy döntés, aminek megválaszolása nagyon fontos. Egy felnőtt számára sem válnak érdektelenné az ilyen kérdésfeltevések, a saját korábbi, jó vagy rossz életdöntéseivel szembesülhet.Csupán négy színész szerepel a darabban, ami rendezői szemmel néha ijesztő. Sok feladat hárul egy emberre. Itt az olvasópróbán beleszeretett mindenki a szövegbe. – A színházban az alkotófolyamat közös. Nem csak akkor számít az ember a munkatársaira, amikor már fut az előadás. A darab létrehozása egy csapatmunka. Ez persze nem azt jelenti, hogy szabad a gazda, és mindenki csinál, amit akar, ezt kell egy irányba terelnie a rendezőnek.Minden darab számtalan egyéni vonással rendelkezik. Ez esetben a speciális elbeszélő szerkezet a legszembeötlőbb.– Megszoktuk, hogy amikor két színész áll a színpadon, akkor dialógusban beszélnek. Mindenki a saját szerepét mondja. A gyilkosban sokszor az egyik szereplő elmeséli a saját részét, majd a másikét is, és még arra reagál is. Én ezt bujkáló dramaturgiának neveztem el. Sosem olvastam hasonló szerkezetű darabot. Rettentő teátrális és nagyon személyes. A színészekkel bonyolult volt megfejteni, ki mikor kire néz, kire reagál, épp a speciális elbeszélés miatt. Nem ment olyan rutinszerűen rögtön a munka, mint egy klasszikus darabnál.A nézőknek ez persze nem lesz olyan furcsa, mint kezdetben a négy színésznek: Ágoston Katalinnak, Borsos Beátának, Bánvölgyi Tamásnak és Medveczky Balázsnak. A rendező szavaival élve arra törekedtek, hogy olyan gördülékenyen és egyszerűen érjen célba a szöveg, mintha csak egy darab cukrot kapna be a néző. Nem akarják, hogy elfáradjon a közönség. Erről a darab is gondoskodik: mindegyik jelenete tele van fordulatokkal.