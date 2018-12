Kutyás nőkre támadt a piros kabátos férfi: 4 rendőrkocsival keresték a rejtélyes garázdát a töltésen

Most béke és nyugalom honol a töltésen, de néhány napja ugyanitt Bató Enikőre támadt egy piros kabátos, agresszív férfi. Fotó: Török János

A férfi a nő egyik kutyájukba bele is rúgott, korábban pedig egy vizsláját sétáltató nőt pofozott meg.

Fotó: Török János

– A múlt héten láttuk a Szegedi kutyások Facebook-csoportban, hogy egy piros kabátos, kék táskás férfi a töltésen egy vizsláját sétáltató nőre támadt. Először rákiabált, hogy fogja meg a kutyát, mert különben belerúg, majd pofon vágta a hölgyet, aki másnap feljelentést tett a rendőrségen. A fodorkerti Tölgyes utca melletti terület egyébként az önkormányzat által kijelölt kutyafuttató terület, ahol póráz nélkül lehet sétáltatni. Néhány nappal később mi is fönt voltunk öt kutyával a töltésen, amikor az egyikük, Médi odament egy férfihoz, és megszaglászta. Amikor ránéztem, azonnal tudtam, hogy ő az – idézte fel a kellemetlen találkozás emlékeit Bató Enikő, aki testvérével, Emesével volt lent.– Természetes, ha szól valaki, hogy fogjam meg a kutyát, rárakom a pórázt, de ez az ember elkezdett kiabálni, hogy szétrúgja a seggünket. Az arcán látszott, hogy valami nincs rendben vele, ok nélkül rugdosódott, ökölbe szorított kézzel fenyegetőzött, ordított. Az egyik kutyánkba, Lizába bele is rúgott. Amikor rászóltam, hogy már feljelentették, és keresi a rendőrség, teljesen elborult az agya, akkor fordult ellenünk. Szerencsére rengetegen voltak a töltésen. Terhes vagyok, a nővérem védett meg. Segítségért sikítottam, ekkor megállt egy futó, hogy segítsen nekünk, és elzavarta a piros kabátos, agresszív támadót, aki a Sándorfalvi út felé indult el – mesélte tovább Enikő.A testvérek azonnal hívták a rendőröket, akik négy autóval érkeztek, az egyik egészen a Sándorfalvi útig ment, ahol igazoltattak egy férfit, de nem ő volt a támadó. – Mi is meglepődtünk, milyen gyorsan és hatékonyan reagáltak a bejelentésre a rendőrök – jegyezte meg Enikő. A fiatalok elmondták, hogy a történtek után ők is kiírták a Facebook-csoportba, mi történt velük, mire másnap 20-25 környékbeli kutyás gyűlt össze, és együtt vonultak a töltésen. A Bató testvérek szerint egyértelmű, hogy a férfi nőkre utazott, mert a futó férfi láttán azonnal megfutamodott. A lányok figyelmeztették a női kutyásokat, hogy legyenek óvatosak, ha sétálni viszik kedvencüket a töltésre.A rendőri felhajtás, a feljelentés óta nem látták a támadót. – Hat éve ide járunk mindennap, de ilyen még nem történt. Korábban soha nem láttuk a férfit, aki 30–40 év közötti, magas, vékony testalkatú. Az arcát megjegyeztem egy életre, az biztos. Azóta úgy hozzuk le a kutyákat, hogy a vállunk felett folyamatosan hátrafelé nézünk. Jó, hogy eltűnt innen, de még jobb lett volna, ha megtalálják, és felelősségre vonják – tette hozzá Emese.Az esettel kapcsolatban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs tisztje arról tájékoztatott, hogy az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányságon garázdaság vétségének gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettessel szemben.