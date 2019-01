Megszépül 140. születésnapjára Sándorfalva

– Egy új város épül fel, mire mindennel elkészülünk – fogalmazott a tavaly indult és idén folytatódó beruházásokkal kapcsolatban Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere. A számos állami és uniós pályázat elnyerésének köszönhetően tavaly nyáron egyik pillanatról a másikra szinte egyszerre kezdődtek el a beruházások.



– Régóta várt arra a település, hogy az Alkotmány körút újjászülessen. Mivel ez az országos közúthálózat része, sokáig túl sok mindent nem tehetett Sándorfalva, ám idén nyáron a Magyar Közút a teljes városi szakaszt felújította. A képviselő-testület pedig megszavazta azt, hogy az útpadkát mart aszfalttal portalanítsák ennek a beruházásnak a keretében – mesélte a polgármester. A körút felújításával párhuzamosan megkezdődött a Zöld város program végrehajtása is: ebben a beruházásban a Szabadság tér és környéke újul meg teljesen, egy modern, XXI. századi kisvárosi belváros jött létre.



Elindult az útépítési program is, a külterületi buszmegállókba napelemmel működő lámpák kerültek. Átadták a településen a kormányablakot, és felújították az Ady Endre utcai szolgáltatóházat is. Mindezek mellett folytatódott a tavalyi nagy sikerű járdapályázat.



– Már elkezdődött a Petőfi Emlékkönyvtár bővítése is – mondta Gajdosné Pataki Zsuzsanna. – Egy új épületrészt kap az intézmény nyárra. Befejeződik a Kastélykert átépítése is, illetve elkezdődik a belváros másik nagy beruházása, a piac megépítése.



Az idei másik nagy beruházás a kerékpárút megépítése lesz Ópusztaszerig. – A 4519-es út mentén a szegedi szakasz gyakorlatilag elkészült, mi Dóccal és Ópusztaszerrel ehhez a szakaszhoz csatlakozunk, ezt hosszabbítjuk meg Ópusztaszerig. És még egy régi vágya teljesülhet a sándorfalviaknak: fedett sportcsarnok épülhet a Tisza Volán SC szakmai támogatása mellett – tette hozzá a polgármester.