Mindig kéznél van a láb

A tér nyitva

A jó cipő aranyat ér

Futóklub

A Pulzus Szeged Futóklub 2014-ben alakult Szegeden. Először közösségi futásokat szerveztek, aztán amikor látták, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, klubbá alakultak. Kezdő és haladó futást is szerveznek. Az aktuális helyszínt és időpontot a Szegedi Futók Közössége Facebook-oldalon hirdetik meg, a részvétel ingyenes.

Van, amit el kell fogadni

„A futás vágyódás." Ez az egyik legpontosabb, legrövidebb és egyben legelgondolkodtatóbb mondat, amit a futással kapcsolatban olvashat az ember. Ha ilyenkor tavasszal kimegyünk az utcára, láthatjuk, évről évre egyre több és több embernek jelent valamit ez a sport, ami nemcsak a kalóriák elégetését segíti, de még városi környezetben is közelebb hoz a mentális és fizikai értelemben vett egészséghez.– A futónak mindig kéznél van a lába – mondja Buza Norbert , a szegedi Pulzus Szeged Futóklub elnöke, amikor arról kérdezzük, miért is jó a városi futás.– Legyen kora hajnal vagy késő este, futni bármikor lehet. A szabad tér mindig nyitva áll, nincs záróra – hangsúlyozza a futó, és elmeséli, ő most épp egy sérüléssel küzd, így a futást hanyagolnia kell, helyette kerékpározik és úszik, hogy formában maradjon.– Természetesen személyiségfüggő is, hogy kinek melyik sport válik be. Nekem a futás a legjobb, és ezt most hatványozottan érzem. Semmi – még a biciklizés és az úszás – sem éget el annyi kalóriát olyan rövid idő alatt, mint a futás –mondja, ráadásul remek közösségépítő sport, teszi hozzá.Aszfalton és szmogban futni egészségtelen. Leggyakrabban ezt a kifogást emelik a városi futás ellen. Buza Norbert szerint azonban egy igazi futót egyik tényező sem tántoríthatja el a céljától.– Egy jó cipőben aszfalton is lehet futni. Sőt, a mai technológiáknak köszönhetően aszfaltra, salakra és terepre is külön készülnek már lábbelik – hangsúlyozza, és azt javasolja, mindenki nézesse meg a lábát egy arra alkalmas sportboltban, és a saját adottságai szerint válasszon magának cipőt.– Nincs két egyforma, és bár a futócipők nem olcsók, az sem biztos, hogy feltétlenül a legdrágábbat kell választani. A lényeg, hogy az adott lábhoz passzoljon, hiszen a cipő meghatározó lehet a futás minősége, a teljesítmény és a sérülések elkerülése szempontjából is.A rossz levegő valóban nem egészséges, folytatja, de hozzáteszi, hogy futópadon például nem lehet felkészülni egy versenyre.– Edzőtermi körülmények között lehetetlen megtapasztalni azt, hogy milyen szembeszélben, esőben futni, mi történik a testünkkel, ha emelkedőhöz érkezünk, vagy ha egyszerűen csak változik a terep.Egy edzőterem sosem lesz képes megadni azt az érzést, amit a szabad futás öröme jelent – emeli ki, és elmondja, ez nem jelenti azt, hogy félvállról kéne venni az egészségterhelő faktorokat, de a városi környezetnek sajátja a rossz levegő, így ha itt szeretnénk futni, kénytelenek leszünk megbarátkozni ezekkel.Persze választhatunk más terepet is. Szegeden sokan futnak például a töltésen, ami természetközelibb élményt és valamivel tisztább levegőt is jelent egyszerre. A lényeg, hogy fussunk, ha van kedvünk hozzá, és ne adjuk fel az első nehézségeknél.