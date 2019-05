Orvosként a trianoni békediktátum logikáját vizsgálta

Dobó Attila orvosként kutatja a történelmi események okait. Fotó: Török János

Számos könyvet írtak már a trianoni békeszerződésről, sokan azt hiszik, nem lehet már újat mondani. Dobó Attila most elmesélte, hogyan vizsgálta meg ő az eseményeket.– Kerestem, de nem találtam az okát, hogy miért húzták meg a határt. A természettudományban ott a miért, és erre válaszként az „azért". Nem vagyok történész, orvos vagyok, így megpróbáltam logikai bizonyítékokat keresni. Le szerettem volna vezetnia területvesztés folyamatát, nem pedig leírni, mi is történt Versailles-ban. Amikor az első világháború véget ért, Magyarország már fel volt darabolva. Már 1915-ben Bácskát, Bánátot elvesztette, s ez még jóval az aláírás előtt történt.A kiadvány egyébként számtalan térképpel, táblázattal is szemlélteti a leírtakat. Magyarul, szerbül, angolul és németül is kutatott a szakirodalmakban Dobó Attila. Egy barátja franciáról fordított számára dokumentumokat. Idézi a szerző például Karl Renner osztrák kancellárt is.– A következmények világosak voltak. Csehszlovák részre egymillió, Erdélyre majdnem kettő, a Délvidékre közel félmillió magyar került. Ők olyan uralom alá kerültek, ahol még azt a minimális jogot sem kapták meg, amit Magyarországon a nemzetiségek. Magyar gimnázium a Vajdaságban, Szabadkán például csak egy volt, ott is csak a magyar nyelvet és a hittant tanították magyarul. Erről is írni kell! – mondta Dobó Attila.