Összefér a magyar kultúrával a vajkrémes torta - könyv készült a magyar kávéházakról és cukrászdákról

"Szerencsére a mai magyar cukrászdákon belül cukrászatok működnek, és magasan kvalifikált embereket foglalkoztatnak."

Dlusztus Imre

Mert erről sajnos nem beszélünk eleget. A kávéházakban olvasták a napilapokat, az írók ott gyülekeztek. Ott születtek fontos művek, mint A Pál utcai fiúk is. Kosztolányinak is törzshelye volt, s József Attilát is ott kérték fel több munkára is.

A Nemzeti Értékek Könyvkiadó vezetője, Dobrotka Pál és lapunk egykori, valamint a kiadó jelenlegi főszerkesztője, Dlusztus Imre mesélt a cukrászdákról, egy igen aktuális helyen: a Virág cukrászdában.– Először gondosan körberajzoljuk a témánk. Itt cukrászdákból indultunk ki, de idetartoznak a csokoládéműhelyek, a kávéházak és a cukrászműhelyek is. Majd portrériportokon keresztül megírjuk, mit tapasztaltunk. Szerte az országban.Bihari Zoltán, a könyv szerzője egyébként szociológusdiplomával rendelkezik, de kiváló könyvterjesztő is. Most írt először. Megállapította, hogy még mindig Közép-Magyarországon van a legtöbb üzlet, ugyanakkor messze túlszárnyalta a kezdeti elképzeléseket, hiszen 50-60 cukrászdát terveztek bemutatni, ám ez a szám gyorsan 103-ra emelkedett. Alig másfél hónapja adták ki a kötetet, de már igen sok megrendelést kapnak. Sőt, jövőre megjelenik angolul is, a kiadó egy másik könyve, a Meggypiros mezben mellett.– A régi Osztrák–Magyar Monarchia területén lévő cukrászdákból már csak kevés akad. Szerencsére a mai magyar cukrászdákon belül cukrászatok működnek, és magasan kvalifikált embereket foglalkoztatnak. A linzerektől a vajas süteményeken át a tortákig rengeteg édes és persze sós finomság készül. Magyarország ott áll a cukrászmesterség csúcsán, Ausztria és Franciaország mellett.Fontos, hogy a könyvben leírt 103 munkahely egyben családtörténet is. Ahogy az is, hogy ugyan először nem a kávéházakat célozták meg, de óhatatlanul azok is beletartoznak ebbe a bizonyos kategóriába. Meg kell mutatni, mit jelentettek ezek a helyszínek a magyar társadalom számára.Minden polgári városra igaz volt persze az előbbi állítás. Mi sem kézenfekvőbb, hogy a könyvbemutatón is sorakoztak a sütemények. Hiszen a könyvben, ahogy a magyar kultúra, úgy a vajkrémtorták is benne vannak. Nem mellesleg a Virág is, amely még személyre szabott borítót is kapott a könyvből, saját süteményeik láthatóak rajta.