Radírcsodák Tápén - Galéria

Nem az étlapot soroltuk fel, hanem annak a radírkiállításnak pár példányát, amely december óta látható Tápén. Két szegedi barátnő hódol a különös hobbinak: Békei Judit és Griechisch Erika radírokat gyűjt. Kettőjüknek együtt már közel 5000 darab színesebbnél színesebb radírcsodája van. Ezek egy része tekinthető meg most a Tápai Fiókkönyvtárban.Juditnak egyedül már volt kiállítása, ám így együtt még nem mutatták meg gyűjteményüket. Szíves, járműves, ételes, zenés, dobókockás radírok mellett nem maradhatnak el a mese- és filmfigurás különlegességek sem. A lányok Jégkorszak, a fiúk Star Wars ihlette radírt is találnak a széles választékban, ám vécépapír-guriga és minifogkrém is készült radírgumiból. Az már más kérdés, a miniatűr papírgurigával vajon hogy lehet radírozni. A radír ugyanis eredetileg olyan irodaszer, amely ceruzával vagy tollal készült írás eltávolítására szolgál. Itt azonban találhatunk világítósat, hegyezőset és torpedósat is, ez utóbbi egy játék része. Vitrinekbe pakolt szmájlik is mosolyognak ránk, a radírok a világ minden részéről érkeztek a gyűjtőkhöz, akik szerdán délután egy beszélgetésre várják az érdeklődőket a fiókkönyvtárban.Tápén január 31-ig tekinthetők meg a radírkülönlegességek, amelyek a Somogyi- könyvtár gyerekrészlegébe költöznek, ott is megcsodálhatják azokat az érdeklődők.