Rekordszámú jelölés érkezett idén - 9 fősre szűkítettük a mezőnyt - Hamarosan kiderül, kik lesznek Az év emberei

A Délmagyarország szerkesztősége három éve határozta el, hogy hagyományteremtő szándékkal díjazza a hétköznapok hőseit. Azokat, akik nincsenek mindennap reflektorfényben, de munkájukkal, emberségükkel kivívták embertársaik elismerését. A Délmagyarország Az év embere díjat idén is kiosztjuk, amelyre ebben az évben rekordszámú jelölés érkezett. Összesen 19 személyt ajánlottak figyelmünkbe olvasóink, illetve kollégáink. Közülük 3-3 jelöltet választottunk ki Szegedről, Makóról, illetve Szentes–Csongrád–Hódmezővásárhelyről.Hogy a három kategóriából kik lesznek Az év emberei, kik vehetik át február 4-én az üvegtrófeát, arról szerkesztőségünk titkos szavazáson dönt.Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora november végén vehette át a Nobel-díj előfutárának tartott Balzan-díjat. Felfedezései, amelyekért az elismerést kapta, a növénytermesztésben, de akár a rákgyógyításban is forradalmi előrelépést hozhatnak. Kutatási területe a szimbiotikus nitrogénkötés, amely baktériumok és pillangós virágú növények között jön létre, és lehetővé teszi a levegőben lévő nitrogéngáz felhasználását a növény növekedéséhez. Ez a biológiai folyamat akár teljesen ki is iktathatja hosszú távon a műtrágyák használatának szükségességét a mezőgazdaságban. A kutatások célja most az, hogy ezt a képességet kiterjesszék a gazdaságilag fontos, nem pillangós virágú növényekre. A felfedezést azonban az orvostudomány is hasznosíthatja: felfedeztek több olyan peptidet is, amelyeknek baktérium- és gombaölő tulajdonságuk van. Ezek ígéretes, új típusú antibiotikum-jelöltek, és jelenleg azt tesztelik, hogy van-e ráksejtölő hatásuk.A szegedi vállalkozó tíz éve működtet egészségmegőrző centrumot. Ennek profilját bővítette ki tavaly az SOS Help Ponttal, ahol elérhetővé tette az inzulinpumpás cukorbetegek speciális és létfontosságú eszközeit. Ezekből, ha valaki bajba kerül, a nap 24 órájában tud biztosítani. Mint mesélte, családtagja révén ő maga is többször szembesült már azzal, hogy bármikor történhet ezekkel a berendezésekkel valami, és bár az ezt használó betegeknek szó szerint életbevágó, hogy szinte azonnal pótolni tudják, beszerzésük egyáltalán nem egyszerű. A kezdeményezés teljesen karitatív: Sahinné Molnár Edit maga megy be a rendelőbe, ha valaki bajba jutott, és segítséget kér, legyen az bármilyen időpontban, a szükséges eszközt pedig térítésmentesen kölcsönadja.A szegedi édesanya életében 2016 októberében hatalmas tragédia történt: kislányát, Bogit 16 hónapnyi rákkal folytatott küzdelem után elveszítette. „Az emberek többsége nem tud feltétel nélkül szeretni, ő azonban ezt váltotta ki sok ezer idegenből. Szeressük egymást – én is ezt az üzenetet fogom képviselni egész hátralévő életemben" – beszélt három nappal kislánya elvesztése után tervéről, amelyhez azóta is tartja magát. Számtalan jótékonysági akcióhoz csatlakozik, és ő maga is kezdeményez ilyeneket. Csokoládét és játékokat gyűjt minden évben a gyermekklinikának, támogatja a Gemma-iskolát, hajléktalanoknak gyűjt ruhákat és élelmiszereket, amelyeket saját maga oszt szét, és minden év novemberében karitatív főzéssel járul hozzá a dévai árvaház támogatásához.A két főtörzsőrmestert – egyikük rendőr, másikuk börtönőr – Makó alpolgármestere, Czirbus Gábor jelölte Az év embere címre. Ők az önkormányzat által működő szervezet, a Makói Fiatalok Akadémiájának rendszeres előadói. A hétvégi foglalkoztató programok szervezése mellett fő feladatuk felhívni a figyelmet azon veszélyekre, amelyek a gyerekeket fenyegetik. Előadásaik fiatalosak, naprakészek, a közösségi médiát jól ismerik, modern és fiatalos nyelvezetű kisfilmeket vetítenek előadásaikon, amelyekkel meg tudják ragadni a gyerekek figyelmét. A pedagógusok és a szülők visszajelzései alapján is hasznos munkát végeznek.Makón készült szorobánok segítségével, makói módszerrel tanítják a matematikát a szigetvári Istvánffy Miklós Általános Iskolában az idei tanévtől. Vajda Józsefnek, az Első Szorobán Alapítvány elnökének ebben nagy szerepe van, hiszen vállalták, hogy négy éven át segítik az iskolát az eszköz bevezetésében. A makói alapítvány a kilencvenes évek eleje óta szorobánt gyárt; tankönyvet, munkafüzetet írt, oktatási módszert dolgozott ki. Vajda József és Vajdáné Bárdi Magdolna Számolj te is szorobánon! című munkája hazai és nemzetközi díjak sorát kapta. Ma az ország iskoláinak harmadában valamilyen formában jelen van a japán számolóeszköz. Tevékenységére Japánban is felfigyeltek.A makói, de már Királyhegyesen élő huszonhét éves lány országos hírű gazdaságot vezet. A fiatalgazda-program támogatásával elindított gazdaságában jersey szarvasmarhákat tart. Azért ezt a fajtát választotta, mert jó takarmányozással nagy zsírtartalmú tejet ad, és erre van szükség a sajtkészítéshez. Naponta 50–60 liter tejet dolgoz föl, parenyicát és különböző gyúrt sajtokat készít. Olyan pályát választott, amelyen a 65 év felettiek aránya 31 százalék, a 34 év alattiaké azonban csak 6. Ő azonban hisz abban, hogy az állattenyésztésből is jól megél majd.Az egyik televíziós tehetségkutatón, 2011-ben lett ismert a Fivérek zenekar, amelynek tagjait három szentesi testvér alkotta. A formáció azóta felbomlott, sikerét felhasználva azonban Seres Antal megalapította a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványt. Ennek célja, hogy az onkológiai osztályokon kezelést kapó gyermekek gitározni tanuljanak. Elsőként a szegedi gyermekklinikára kezdett rendszeresen ellátogatni, mostanra a Budapesti Heim Pál Gyermekkórházban is segítenek a fiataloknak, akik közül többen komoly tehetségnek bizonyultak, így fellépéseket is szervez számukra.A gyógytornászt egy édesanya jelölte a díjra. Mint írta, a Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány keretein belül, Dévény Anna méltó utódjaként viszi véghez egykori tanítója célkitűzéseit. Az ország egyik legjobb dévényeseként tartják számon az édesanyák, olyan csecsemőket, kisgyermekeket is visznek hozzá, még külföldről is, akiken az orvostudomány jelenleg nem tud segíteni.A Koraszülöttekért Országos Egyesület elnökének kislánya 26 hétre született, 610 grammosan, HELLP-szindróma miatt. A ma már 11 éves kislány anyukája saját érintettsége miatt lett elkötelezett a koraszülöttek és koraszülők iránt. Egyesületet alapított, és időt, energiát nem sajnálva járja az országot: előadást tart védőnőknek, támogatókat keres, ruhát visz a gyermek-intenzívosztályokra, koraszülött-világnapot szervez. Ő az, aki egy nagy, életért folytatott harc után is megőrizte optimizmusát, életkedvét. Ezzel ad példát a többi koraszülőnek. Tavaly lecserélhette autóját: a „Legyél Rocksztár" befutójakénttöbb mint 800 jelölt közül megkapta a Tankcsapda frontemberének korábbi kocsiját.