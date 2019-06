Szegeden nem elég súlyos a helyzet

A szúnyogok irtása már 2013 óta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladata. Azaz egészen pontosan ők irányítják a szúnyogok elleni központi védekezést. Azért döntöttek így, mert az egységes védekezés költséghatékonyabb, hiszen nagy dózisban kedvezményes áron beszerezhetők a védekezéshez szükséges eszközök, illetve a védekezés is összehangolt. Az azonban minden szegedinek feltűnt, hogy a katasztrófavédelem utoljára június 11-én végzett légi szúnyogirtást a városban, és többek szerint ez a szúnyogok számán látszik is, hiszen alig lehet megmaradni a szabadban estefelé.



A szegedi helyzetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője tájékoztatta a Délmagyarországot. Mukics Dániel elmondta, hogy az irtást „súlyossági" sorrendben végzik, tehát ott kezdenek el dolgozni, ahol az átlagosnál is több a szúnyog. Ezt pedig az alapján döntik el, hogy megnézik, egy embert egy óra alatt mennyi szúnyog csíp meg.



Ez most Szegeden Mukics Dániel szerint kettőszáz, és egyelőre azért nem jönnek a városba irtani, mert vannak olyan helyek az országban, ahol ennek a többszöröse. Volt olyan terület, ahol 1200 csípést számoltak össze egy óra alatt. A szóvivő azt is elmondta, hogy a mérések folyamatosak, és ha megugrik a szúnyogcsípések száma, azonnal folytatják a szúnyogirtást Szegeden is.



A megye 32 településén egyébként továbbra is irt a katasztrófavédelem, összesen 11 110 hektárnyi területen.