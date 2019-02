˝Szeretném, hogy a kisfiúk Világszépét lássanak a kislányokban˝ - Vas Judit Gigi gyerekkora óta színházrajongó

Vas Judit Gigi Szeged Világszép Nádszálkisasszonya, akit már fiatalon elbűvölt Shakespeare komédiája, a Szentivánéji álom. Fotó: Kuklis István

Vas Judit Gigit már gyermekkorában magával ragadta a színház világa. Első emléke egy Szentivánéji álom-előadás volt, amelyet ötéves korában látott. – Ma is emlékszem néhány jelenetre, az előadás varázsára, de leginkább a színház illatára, és arra, hogy minden alkalom ünnep volt számomra, amikor a családommal színházba mentünk.A színésznő 2017-ben diplomázott a Kaposvári Egyetem színművész szakán, azóta játszik a Nemzeti Színházban és a debreceni Csokonai Színházban is. – Alapvetően csapatjátékosnak tartom magam, hiszen több mint tíz évig kézilabdáztam. Emellett nagyon ragaszkodó típus vagyok, ezért fontos egy-egy munkám során, hogy milyen emberek vesznek körül.A próbák alatt sikerült megtalálnia a közös hangot a társulattal. – Szegeden óriási nyitottság fogadott, és ezt nem csak a vezetőségre és a színészkollégákra értem. Elkerülhetetlen megemlíteni, hogy milyen fontos az asszisztensek, fodrászok, öltöztetők segítsége, vagy akár reggelente a portás kedves köszönése. Annak is örülök, hogy a tánckar szerepel a produkcióban, rengeteg energiát adnak, tehetségesek, fiatalok, lendületesek. Így könnyen jól tudom érezni magam, és boldogan végzem a feladatom.Korábban már játszott gyerekeknek szóló darabban, a Csongor és Tündében és a János vitézben. Élvezi a gyerekek őszinte jelenlétét és reakcióját az előadások során, de érzi a nehézségét és súlyát is, ha fiatalok ülnek a közönség soraiban.– Hatalmas feladat, hogy az előadással minőségi értéket és élményt adjunk a gyerekeknek, hiszen ha nem azt kapják, később nem lesz igényük arra, hogy színházba járjanak. Egyszer egy János vitéz-előadás után még az Iluska jelmezemben pakoltam a kellékeket, amikor odaszaladt hozzám egy kisfiú, és megölelt. Az anyukája sietve futott oda, és nyugtatta, hogy „látod, igazából nem is halt meg". Nagyon zavarban voltam, de azóta is meghatározó emlék számomra. Akkor azt éreztem, sikerült adni valamit annak a kisfiúnak, amiről egyszer talán majd ő mesél egy interjú során.A Világszép Nádszálkisasszony kapcsán reméli, hasonló élményeket szerezhet. Szeretné, hogy a kisfiúk Világszépét lássanak a kislányokban, a kislányok pedig várjanak egy királyfit, aki megküzd értük minden nehézséggel.– A darab egy felnőtté válás története, ahol a királyfi harcol a szerelméért. Ezek az akadályok és kihívások az életünk részei már gyermekkorban is, így személyes kötődést nem volt nehéz találnom a próbák során. Első olvasásra azonban az a gesztus fogott meg, amikor Világszépe megbocsát a nővérének. Először nem értettem, hogy miért, azt gondoltam, nincs rá jól megírt helyzet vagy elég szöveg. Utána eszembe jutottak a testvéreim, és azonnal egyértelmű lett a helyzet igazsága.A királyfi szerepében Ferencz Nándor látható, akinek kalandos küzdelmét, hogy elnyerje Világszépét, végigkíséri Poroszlay Kristóf Vicei Zsolt – akik több szerepet is alakítanak. Csorba Kata Sziládi Hajna és Udvari-Kardos Tímea is kiveszi részét a zenés mesejátékból.